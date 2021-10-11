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Путин тоже поговорил с Меркель и Макроном, жаловался на Украину

Понедельник, 11 октября 2021, 21:23
Путин тоже поговорил с Меркель и Макроном, жаловался на Украину
фото: кремль

Президент России Владимир Путин, как и глава Украины Владимир Зеленский, по телефону поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Во время разговора обсуждали работу Нормандской четверки.

Источник: сайт Кремля

Дословно: "Обстоятельно обсуждена вызывающая озабоченность ситуация в связи с пробуксовкой процесса разрешения внутриукраинского конфликта. При этом три лидера отметили важность реализации Минских договорённостей 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. Была также подчёркнута заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в "нормандском формате".

Президент России дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договорённостей, достигнутых на предыдущих "нормандских" саммитах, в том числе в Париже.

С учётом складывающегося непростого положения дел в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "нормандской четвёрки". Министры иностранных дел будут вести дело к проведению в этом формате встречи на своём уровне. Условлено также продолжить по соответствующим каналам изучение предпосылок к возможной организации в случае целесообразности и "нормандского" саммита".

Детали: Сообщается, что во время разговора обсуждали "некоторые другие международные вопросы", в том числе и "борьбу с терроризмом в Африканском регионе".

Напомним: Перед этим разговором Зеленский обсудил с канцлером Меркель и Макроном возможность возобновления переговоров в формате Нормандской четверки.

Украинская правда
Темы: ПутинМеркельМакронЗеленскийнормандский формат
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