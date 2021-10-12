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"Наступний Усик або ніхто" – батько Ф'юрі про бій боксера

Вівторок, 12 жовтня 2021, 01:06
Тайсон Ф'юрі, колаж з його Твіттеру

Боксер Тайсон Ф'юрі хоче битися тільки з Олександром Усиком, бої з Ані з Ентоні Джошуа та Ділліаном Вайтом його не повинні цікавити, переконаний батько спортсмена.

Джерело: батько Ф'юрі, цитує Talksport

Пряма мова: "Я б не турбувався про інших – вони не в одній лізі з Тайсоном".

"Наступний Усик або ніхто".

Деталі: Батько Тайсона Ф'юрі, Джон Ф'юрі, сказав, що його синові слід битися лише з Олександром Усиком після того, як він нокаутував Деонтея Вайлдера.

Це не мають бути бої з Ентоні Джошуа чи Ділліаном Вайтом.

Передісторія:

  • У неділю зранку 10 жовтня Тайсон нокаутував в 11-му раунді американця Деонтея Вайледера.

Нагадаємо: Це третій бій між боксерами. У першому була нічия.  У другому бою виграв Ф'юрі технічним нокаутом. Зазначимо, що інші три пояси у наджвакій вазі знаходяться в Олександа Усика.

В андеркарді бою Вайлдер - Ф'юрі свою чергову перемогу отримав українець Віктор Вихрист, який тенічним нокаутом в третьому раунді здолав Майка Маршалла.

Теми: спорт


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