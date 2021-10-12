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"Следующий Усик или никто" – отец Фьюри о бое боксера

Вторник, 12 октября 2021, 01:06
Следующий Усик или никто – отец Фьюри о бое боксера
Тайсон Фьюри, коллаж из его Твиттера

Боксер Тайсон Фьюри хочет драться только с Александром Усиком, бои с Ани с Джошуа и Диллиан Уайтом его не должны интересовать, убежден отец спортсмена.

Источник: отец Фьюри, цитирует Talksport

Прямая речь: "Я бы не беспокоился о других – они не в одной лиге с Тайсоном".

"Следующий Усик или никто".

Детали: Отец Тайсона Фьюри, Джон Фьюри, сказал, что его сыну следует драться только с Александром Усиком после того, как он нокаутировал Деонтея Уайлдера.

Это не должны быть бои с Джошуа или Диллиан Уайтом.

Предыстория:

  • В воскресенье утром, 10 октября, Тайсон нокаутировал в 11-м раунде американца Деонтея Уайлдера.

Напомним: Это третий бой между боксерами. В первом была ничья. Во втором бою выиграл Фьюри техническим нокаутом. Отметим, что остальные три пояса в спуртяжелом весе находятся у Александа Усика.

В андеркарте боя Уайлдер - Фьюри свою очередную победу одержал украинец Виктор Выхрист, который техничным нокаутом в третьем раунде одолел Майка Маршалла.

Темы: спорт
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