Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Следующий Усик или никто" – отец Фьюри

Вторник, 12 октября 2021, 01:06
Тайсон Фьюри, коллаж из его Твиттера

Боксер Тайсон Фьюри хочет драться только с Александром Усиком, бои с Ани с Джошуа и Диллиан Уайтом его не должны интересовать, убежден отец спортсмена.

Источник: отец Фьюри, цитирует Talksport

Прямая речь: "Я бы не беспокоился о других – они не в одной лиге с Тайсоном".

"Следующий Усик или никто".

Детали: Отец Тайсона Фьюри, Джон Фьюри, сказал, что его сыну следует драться только с Александром Усиком после того, как он нокаутировал Деонтея Уайлдера.

Это не должны быть бои с Джошуа или Диллиан Уайтом.

Предыстория:

  • В воскресенье утром, 10 октября, Тайсон нокаутировал в 11-м раунде американца Деонтея Уайлдера.

Напомним: Это третий бой между боксерами. В первом была ничья. Во втором бою выиграл Фьюри техническим нокаутом. Отметим, что остальные три пояса в спуртяжелом весе находятся у Александа Усика.

В андеркарте боя Уайлдер - Фьюри свою очередную победу одержал украинец Виктор Выхрист, который техничным нокаутом в третьем раунде одолел Майка Маршалла.

Темы: спорт
powered by lun.ua
Главное сегодня

Отбор на ЧМ-22 сборная Украины снова вернулась в серию "ничьих"

Нацкомиссия по ТЭБ и ЧС рекомендует начать каникулы раньше – Ляшко

Новости 12 октября: "открытое небо" с ЕС, первая область в "красной" зоне

Вместо ареста или миллиардного залога суд отправил Медведчука домой

У Зеленского успокаивают украинцев: "газа вполне достаточно"

Первую область со времен весеннего локдауна отправили в "красную" зону

Все новости...
спорт
Сборная Франции победила Испанию в финале Лиги наций УЕФА
Старикова получила рекордную медаль на чемпионате Европы по велотреку
Фьюри нокаутировал Уайлдера и сохранил титул чемпиона мира по версии WBC
Последние новости
04:25
Министр обороны США приедет в Украину
03:20
США: Палата представителей одобрила повышение долгового потолка
02:23
Япония в декабре начнет прививать третьей дозой COVID-вакцины
01:21
Против оппозиционеров Тихановской и Латушко возбудили еще одно уголовное дело
00:23
Дело о завладении землей в Одессе: суд назначил одесской чиновнице 26 млн гривен залога
23:40
Отбор на ЧМ-22 сборная Украины снова вернулась в серию "ничьих"
23:33
Нацкомиссия по ТЭБ и ЧС рекомендует начать каникулы раньше – Ляшко
22:56
Правительство Грузии создаст группу медиков, которые будут следить за здоровьем Саакашвили
22:35
Прокуроры обжалуют домашний арест Медведчуку, поскольку "есть риск его укрытия"
22:17
Новости экономики: долги по "зеленому" тарифу, энергетический кризис
Все новости...