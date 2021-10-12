На діагностику коронавірусу Кабмін виділив 150 млн гривень

Для медичних закладів, які проводять попередню діагностику COVID-19, Кабінет Міністрів виділив 150 мільйонів гривень.

Джерело: МОЗ

Деталі: Кошти виділили за бюджетною програмою "Заходи, пов'язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками".

Додатково очікується поставка 2 млн експрес-тестів за кошти спеціального фонду Державного бюджету України за бюджетною програмою "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей".

Це дозволить покрити додаткову потребу закладів охорони здоров’я для діагностики COVID-19 та забезпечити безкоштовне тестування осіб з підозрою на коронавірусну хворобу.

Нагадаємо: На засіданні Кабінету міністрів посилили правила для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епіднебезпеки - незабаром усі пасажири та водії міжрегіональних перевезень повинні мати негативний ковід-тест або щеплення.