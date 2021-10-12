Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На діагностику коронавірусу Кабмін виділив 150 млн гривень

Вівторок, 12 жовтня 2021, 03:47
На діагностику коронавірусу Кабмін виділив 150 млн гривень
Фото з відкритих джерел

Для медичних закладів, які проводять попередню діагностику COVID-19, Кабінет Міністрів виділив 150 мільйонів гривень.

Джерело: МОЗ

Деталі: Кошти виділили за бюджетною програмою "Заходи, пов'язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками".

Додатково очікується поставка 2 млн експрес-тестів за кошти спеціального фонду Державного бюджету України за бюджетною програмою "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей".

Це дозволить покрити додаткову потребу закладів охорони здоров’я для діагностики COVID-19 та забезпечити безкоштовне тестування осіб з підозрою на коронавірусну хворобу.

Нагадаємо: На засіданні Кабінету міністрів посилили правила для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епіднебезпеки - незабаром усі пасажири та водії міжрегіональних перевезень повинні мати негативний ковід-тест або щеплення.

Українська правда
Теми: МОЗкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
МОЗ
У Херсоні й на Миколаївщині відібрали проби ґрунту після затоплення: перші результати
"Або діалог, або нас всіх посадять": як у Командуванні медичних сил не знаходиться місця для бойових медиків
У МОЗ прокоментували чутки про спалах холери в районі Каховської ГЕС
Останні новини
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
Усі новини...
Реклама: