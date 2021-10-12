На диагностику коронавируса Кабмин выделил 150 млн гривен

Для медицинских учреждений, которые проводят предварительную диагностику COVID-19, Кабинет Министров выделил 150 млн гривен.

Источник: МЗ

Детали: Средства выделили по бюджетной программе "Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями".

Дополнительно ожидается поставка 2 млн экспресс-тестов на средства специального фонда Государственного бюджета Украины по бюджетной программе "Улучшение здравоохранения на службе у людей".

Это позволит покрыть дополнительную потребность учреждений здравоохранения для диагностики COVID-19 и обеспечить бесплатное тестирование лиц с подозрением на коронавирусную болезнь.

Напомним: На заседании Кабинета министров 11 октября ужесточили правила для пассажирских перевозок в регионах, где установили "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидопасности.