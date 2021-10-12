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У польському хостелі знайшли мертвою українку

Вівторок, 12 жовтня 2021, 05:45

У хостелі в польському місті Стараховіце мертвою знайшли 51-річну українку. Поліція та прокуратура встановлюють обставини її смерті.

Джерело: Polsat News

Деталі: За повідомленням речника міської поліції Стараховіце Павела Кусяка, у понеділок вранці з хостелу надійшло повідомлення про українку без ознак життя.

"Екіпаж служби швидкої допомоги виїхав на місце, проте, незважаючи на надану допомогу, життя жінки не врятували", – зазначив Кусяк.

За його словами, на місці події працювала поліція та прокуратура.

Польські правоохоронці припускають, що "хтось може бути причетний до смерті жінки".

"У справі буде проведене розслідування, яке дасть відповідь на це питання", – додав Кусяк.

Більш детальної інформації прокуратура Стараховіце поки не надала, а тіло жінки направили на розтин.

Нагадаємо: У польському Вроцлаві після затримання поліцією і вкрай жорстокого побиття помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко.

Теми: Польща


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