В польском хостеле нашли мертвой украинку

В хостеле в польском городе Стараховице мертвой нашли 51-летнюю украинку. Полиция и прокуратура устанавливают обстоятельства ее смерти.

Источник: Polsat News

Детали: По сообщению пресс-офицера городской полиции Стараховице Павела Кусяка, в понедельник утром с хостела поступило сообщение об украинке без признаков жизни.

"Экипаж службы скорой помощи выехал на место, однако, несмотря на оказанную помощь, жизнь женщины не спасли", – отметил Кусяк.

По его словам, на месте происшествия работала полиция и прокуратура.

Польские правоохранители предполагают, что "кто-то может быть причастен к смерти женщины".

"По делу будет проведено расследование, которое даст ответ на этот вопрос", – добавил Кусяк.

Более детальной информации прокуратура Стараховице пока не предоставила, а тело женщины направили на вскрытие.

Напомним: В польском Вроцлаве после задержания полицией и крайне жестокого избиения умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко.