В польском хостеле нашли мертвой украинку
В хостеле в польском городе Стараховице мертвой нашли 51-летнюю украинку. Полиция и прокуратура устанавливают обстоятельства ее смерти.
Источник: Polsat News
Детали: По сообщению пресс-офицера городской полиции Стараховице Павела Кусяка, в понедельник утром с хостела поступило сообщение об украинке без признаков жизни.
"Экипаж службы скорой помощи выехал на место, однако, несмотря на оказанную помощь, жизнь женщины не спасли", – отметил Кусяк.
По его словам, на месте происшествия работала полиция и прокуратура.
Польские правоохранители предполагают, что "кто-то может быть причастен к смерти женщины".
"По делу будет проведено расследование, которое даст ответ на этот вопрос", – добавил Кусяк.
Более детальной информации прокуратура Стараховице пока не предоставила, а тело женщины направили на вскрытие.
Напомним: В польском Вроцлаве после задержания полицией и крайне жестокого избиения умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко.