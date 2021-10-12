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"Помаранчевих" регіонів трохи поменшало, але додалася Черкащина

Вівторок, 12 жовтня 2021, 09:41
Помаранчевих регіонів трохи поменшало, але додалася Черкащина
фото Ельдара Сарахмана, УП

Станом на 12 жовтня, МОЗ відносить до "помаранчевої" зони епідемічної небезпеки 15 регіонів України.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Наразі "помаранчевими" є Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Львівська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.

Станом на 10 жовтня таких областей було 16. Порівняно з тими даними, тепер до переліку додалася Черкаська область, проте з нього вийшли Полтавська та Тернопільська.

Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення, по країні становить 420 на 100 тис. населення.

 

Найвищий рівень захворюваності – у Чернівецькій та Луганській (по 833) областях.

Показник рівня госпіталізацій (60 на 100 тис.) перевищено у 14 областях: Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Львівській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Довідка: Віднесення МОЗ регіону до того чи іншого рівня ще не означає введення в цьому регіоні додаткових карантинних обмежень – таке рішення має прийняти Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Українська правда
Теми: коронавірус
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