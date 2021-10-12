"Оранжевых" регионов стало меньше, но добавилась Черкасская область

По состоянию на 12 октября, Минздрав относит к "оранжевой" зоне эпидемической опасности 15 регионов Украины.

Источник: данные Минздрава

Детали: Сейчас "оранжевыми" является Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

По состоянию на 10 октября таких областей было 16. По сравнению с теми данными, теперь к перечню добавилась Черкасская область, однако из него вышли Полтавская и Тернопольская.

Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения, по стране составляет 420 на 100 тыс. населения.

Самый высокий уровень заболеваемости – в Черновицкой и Луганской (по 833) областях.

Показатель уровня госпитализаций (60 на 100 тыс.) превышен в 14 областях: Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Львовской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

Справка: Отнесение Минздравом региона к тому или иному уровню еще не означает введение в регионе дополнительных карантинных ограничений – такое решение должна принять Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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