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Епідемія коронавірусу: в Україні побільшало "помаранчевих" областей

Неділя, 10 жовтня 2021, 13:16
Епідемія коронавірусу: в Україні побільшало помаранчевих областей
Фото pixabay

До "помаранчевої" зони епідемічної небезпеки станом на 10 жовтня віднесено вже 16 областей, днем раніше їх було 15.

Джерело: оновлені дані МОЗ

Деталі: Станом на 9 жовтня до помаранчевої зони епідемічної небезпеки було віднесено Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Київську, Луганську, Львівську, Полтавську, Сумську, Тернопільську, Харківську, Херсонську, Хмельницьку, Чернівецьку і Чернігівську області, загалом – 15.

10 жовтня до переліку додалися Волинська й Одеська області, а Київщина стала "жовтою". Таким чином, станом на ранок неділі в Україні вже 16 "помаранчевих" регіонів.

Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення, по країні становить 391 на 100 тис. населення.

Найвищий рівень захворюваності фіксують у Чернівецькій (799 на 10 тис. населення), Луганській (780) та Сумській (548) областях.

 

Показник рівня госпіталізацій (60 на 100 тис.) перевищено у 13 областях: Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Львівській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернівецькій та Чернігівській.

Нагадаємо:

  • У суботу, 9 жовтня, в Україні виявили 11,3 тисяч нових випадків коронавірусу, з них понад 1,1 тисячі дітей.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Українська правда

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Теми: коронавірускарантинепідемія
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