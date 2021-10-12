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Саміт Україна-ЄС почався в Києві

Вівторок, 12 жовтня 2021, 09:56
Саміт Україна-ЄС почався в Києві
фото ОП

У Києві розпочалося засідання 23-го саміту Україна-ЄС.

Джерело: сайт президента, Зеленський у Twitter

Деталі: У саміті беруть участь президент України Володимир Зеленський, президент Європейської ради Шарль Мішель і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Зранку керівники інституцій Європейського Союзу прибули до Маріїнського палацу, де їх вітав український президент. Вони поспілкувалися перед початком заходу.

Разом з тим, Зеленський у Twitter висловив упевненість, що діалог у межах 23-го саміту Україна-ЄС "буде плідним і ще більше сприятиме інтеграції України до європейської спільноти".

 
фото ОП

Довідка: У межах саміту заплановане підписання низки угод між Україною та Європейським Союзом: угоди про спільний авіаційний простір, про асоціацію України з європейською програмою фінансування досліджень та інновацій Horizon Europe і з програмою Creative Europe.

Також на саміті оголосять про підтримку Євросоюзу, що має залучити кількамільярдні інвестиції до України.

Як очікується, учасники саміту ще раз засвідчать відданість подальшій політичній асоціації та економічній інтеграції України з ЄС, а також непохитну підтримку Євросоюзом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

За результатами саміту буде прийнята спільна декларація. Лідери ЄС та України після завершення дадуть спільну пресконференцію.

Детальніше читайте у статті 5 кроків назустріч Європі: з чим виходить Київ на саміт Україна-ЄС

Українська правда

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Теми: ЄСЗеленськийКиїв
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