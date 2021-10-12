Саммит Украина-ЕС начался в Киеве

В Киеве началось заседание 23-го саммита Украина-ЕС.

Источник: сайт президента, Зеленский в Twitter

Детали: В саммите принимают участие президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Утром руководители институтов Европейского Союза прибыли в Мариинский дворец, где их приветствовал украинский президент. Они пообщались перед началом мероприятия.

Вместе с тем, Зеленский в Twitter выразил уверенность, что диалог в рамках 23-го саммита Украина-ЕС "будет плодотворным и еще больше будет способствовать интеграции Украины в европейское сообщество".

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Справка: В рамках саммита запланировано подписание ряда соглашений между Украиной и Европейским Союзом: соглашения об общем авиационном пространстве, об ассоциации Украины с европейской программой финансирования исследований и инноваций Horizon Europe и программу Creative Europe.

Также на саммите Украина-ЕС объявят о поддержке Евросоюза, что должно привлечь несколько миллиардов инвестиций в Украину.

Как ожидается, участники саммита еще раз подтвердят приверженность дальнейшей политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС, а также непоколебимую поддержку ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

По результатам саммита будет принята совместная декларация. Лидеры ЕС и Украины по завершении дадут совместную пресс-конференцию.

Подробнее читайте в статье 5 шагов навстречу Европе: с чем выходит Киев на саммит Украина-ЕС