На Буковелі пішов сніг. На Попі Івані теж

Перший сніг на Буковелі, скріншот зі стріму

На гірськолижному курорті "Буковель", що в Івано-Франківській області, вранці 12 жовтня йде сніг.

Джерело: Facebook-сторінка курорту

Дослівно: "Перший сніг вкриває схили курорту! Вже зовсім скоро траси будуть готові до катання. А поки, подивіться як світ вкривається білосніжною ковдрою!".

На горі Піп Іван Чорногірський також падає сніг, хмарно і туман. Температура повітря -1°С, повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Піп Іван Чорногірський має висоту 2028 м, він розташований на межі Івано-Франківської області з Закарпатською.

Курорт "Буковель" розташований на висоті 920 метрів біля підніжжя гори Буковель неподалік від села Поляниця. Найвища точка курорту, г. Довга – 1372 м.

Нагадаємо: На горі піп Іван Чорногірський в Карпатах сніг випав ще 22 вересня. 24 вересня там сипав "дрібний дощ зі сніжною крупою", тож рятувальники закликали не підніматися в гори.