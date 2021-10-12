На Буковеле пошел снег. На Попе Иване тоже

Первый снег на Буковеле, скриншот со стрима

На горнолыжном курорте "Буковель", что в Ивано-Франковской области, утром 12 октября идет снег.

Источник: Facebook-страница курорта

Дословно: "Первый снег укрывает склоны курорта! Уже совсем скоро трассы будут готовы к катанию. А пока, посмотрите как мир укрывается белоснежным одеялом!".

На горе Поп Иван Черногорский также падает снег, облачно и туман. Температура воздуха -1 °С, сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Поп Иван Черногорский имеет высоту 2 028 м, он расположен на границе Ивано-Франковской области с Закарпатской.

Курорт "Буковель" расположен на высоте 920 метров у подножия горы Буковель недалеко от села Поляница. Самая высокая точка курорта, г. Довга (Длинная) – 1 372 м.

Напомним: На горе Поп Иван Черногорский в Карпатах снег выпал еще 22 сентября. 24 сентября там сыпал "мелкий дождь со снежной крупой", поэтому спасатели призвали не подниматься в горы.