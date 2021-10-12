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У Путіна кажуть, що для Зеленського готують окремий "порядок денний"

Вівторок, 12 жовтня 2021, 14:31
У Путіна кажуть, що для Зеленського готують окремий порядок денний

Порядок денний можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна буде відрізнятися змістовно від порядку саміту "нормандської четвірки".

Джерело: російське агентство ТАСС, яке цитує речника президента РФ Дмитра Пєскова

Деталі: Про це Пєсков сказав, коментуючи анонсовану зустріч глав МЗС Нормандського формату. Представник Путіна зазначив, що порядок можливої зустрічі президентів Росії і України буде відрізнятися від порядку саміту "нормандської четвірки", проте яким чином не уточнив.  

Пряма мова Пєскова: "Тут (в рамках "четвірки" – ред.) порядок денний абсолютно зрозумілий, він окреслений мінським комплексом заходів, навколо якого ведеться робота".

Передісторія:

  • У вівторок Єлисейський палац повідомив, що Париж, Берлін, Київ і Москва домовились у найближчі тижні організувати зустріч глава МЗС Нормандського формату.
  • У вересні речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін підтвердив готовність зустрітися з президентом України Зеленським, але тему окупованого Криму на цій зустрічі Росія обговорювати відмовляється.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийПутін
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