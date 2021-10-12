У Путіна кажуть, що для Зеленського готують окремий "порядок денний"
Вівторок, 12 жовтня 2021, 14:31
Порядок денний можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна буде відрізнятися змістовно від порядку саміту "нормандської четвірки".
Джерело: російське агентство ТАСС, яке цитує речника президента РФ Дмитра Пєскова
Деталі: Про це Пєсков сказав, коментуючи анонсовану зустріч глав МЗС Нормандського формату. Представник Путіна зазначив, що порядок можливої зустрічі президентів Росії і України буде відрізнятися від порядку саміту "нормандської четвірки", проте яким чином не уточнив.
Пряма мова Пєскова: "Тут (в рамках "четвірки" – ред.) порядок денний абсолютно зрозумілий, він окреслений мінським комплексом заходів, навколо якого ведеться робота".
Передісторія:
- У вівторок Єлисейський палац повідомив, що Париж, Берлін, Київ і Москва домовились у найближчі тижні організувати зустріч глава МЗС Нормандського формату.
- У вересні речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін підтвердив готовність зустрітися з президентом України Зеленським, але тему окупованого Криму на цій зустрічі Росія обговорювати відмовляється.