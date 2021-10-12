У Путіна кажуть, що для Зеленського готують окремий "порядок денний"

Порядок денний можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна буде відрізнятися змістовно від порядку саміту "нормандської четвірки".

Джерело: російське агентство ТАСС, яке цитує речника президента РФ Дмитра Пєскова

Деталі: Про це Пєсков сказав, коментуючи анонсовану зустріч глав МЗС Нормандського формату. Представник Путіна зазначив, що порядок можливої зустрічі президентів Росії і України буде відрізнятися від порядку саміту "нормандської четвірки", проте яким чином не уточнив.

Пряма мова Пєскова: "Тут (в рамках "четвірки" – ред.) порядок денний абсолютно зрозумілий, він окреслений мінським комплексом заходів, навколо якого ведеться робота".

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