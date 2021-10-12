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У Путина говорят, что для Зеленского готовят отдельную "повестку дня"

Вторник, 12 октября 2021, 14:31

Повестка дня возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина будет отличаться содержательно от повестки саммита "нормандской четверки".

Источник: российское агентство ТАСС, которое цитирует представителя президента РФ Дмитрия Пескова

Детали: Об этом Песков сказал, комментируя анонсированную встречу глав МИД Нормандского формата. Представитель Путина отметил, что порядок возможной встречи президентов России и Украины будет отличаться от порядка саммита "нормандской четверки", однако каким образом не уточнил.

Прямая речь Пескова: "Здесь (в рамках "четверки" - ред.) повестка дня абсолютно понятна, она очерчена минским комплекс мероприятий, вокруг которого ведется работа".

Предыстория:

  • Во вторник Елисейский дворец сообщил, что Париж, Берлин, Киев и Москва договорились в ближайшие недели организовать встречу глава МИД Нормандского формата.
  • В сентябре представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин подтвердил готовность встретиться с президентом Украины Зеленским, но тему оккупированного Крыма на этой встрече Россия обсуждать отказывается.

Темы: ЗеленскийПутин
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