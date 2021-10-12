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У Тернополі посилять контроль за дотриманням карантину в ТРЦ, ресторанах і транспорті

Вівторок, 12 жовтня 2021, 17:43
У Тернополі посилять контроль за дотриманням карантину в ТРЦ, ресторанах і транспорті
фото: МОЗ

У зв’язку з погіршенням ситуації з коронавірусом у Тернополі посилюють контроль за дотриманням карантину.

Джерело: Тернопільська міськрада

Деталі: З 18 жовтня структурні підрозділи Тернопільської міськради дозволять відвідувати лише вакцинованим або з негативним тестом, який чинний 72 години.

Також у місті посилюють роботу в частині контролю за дотриманням протиепідемічних заходів, особливо за діяльністю торгових, торгово-розважальних центрів, закладів ресторанного господарства, громадського харчування та громадського транспорту, а також звітуватимуть про цю роботу.

Нагадаємо: Станом на 12 жовтня, МОЗ відносить до "помаранчевої" зони епідемічної небезпеки 15 регіонів України. Тернопільська область, яка була "помаранчевою", повернулася до "жовтої" зони.

Українська правда

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Теми: Тернопількарантинкоронавірус
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