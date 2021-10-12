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В Тернополе усилят контроль за соблюдением карантина в ТРЦ, ресторанах и транспорте

Вторник, 12 октября 2021, 17:43
В Тернополе усилят контроль за соблюдением карантина в ТРЦ, ресторанах и транспорте
фото: минздрав

В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в Тернополе усиливают контроль за соблюдением карантина.

Источник: Тернопольский горсовет

Детали: С 18 октября структурные подразделения Тернопольского горсовета позволят посещать только вакцинированным или с отрицательным тестом, который дейсвует 72 часа.

Также в городе усиливают работу в части контроля за соблюдением противоэпидемических мероприятий, особенно за деятельностью торговых, торгово-развлекательных центров, заведений ресторанного хозяйства, общественного питания и общественного транспорта, а также отчитываться об этой работе.

Напомним: По состоянию на 12 октября, Минздрав относит к "оранжевой" зоны эпидемической опасности 15 регионов Украины. Тернопольская область, которая была "оранжевой", вернулась в "желтую" зону.

Украинская правда

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Темы: Тернополькарантинкоронавирус
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