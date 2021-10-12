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У Литві думають про чотириденний робочий тиждень для держслужбовців-молодих батьків

Вівторок, 12 жовтня 2021, 18:18

Спікер парламенту Литви запропонувала встановити для працівників державного і муніципального сектора, які завчасно повертаються з відпустки з догляду за дитиною, 4-денний робочий тиждень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Ця пропозиція, якщо її схвалять, а я сподіваюся, її схвалять, буде в якомусь сенсі пробним проєктом в Литві. Якщо вона виправдає себе, то така модель могла б розширюватися", - зазначила спікер  Вікторія Чміліте-Нільсен.

За її словами, наразі пропонувати таку ж ідею для приватного сектора недоцільно, тому що це може бути для нього певним тягарем.

На думку глави литовського парламенту, цей варіант допоміг би людям поєднувати догляд за дітьми до трьох років з роботою в держсекторі.

Чміліте-Нільсен має намір представити відповідний проєкт поправок до Трудового кодексу.

Цим людям виплачуватимуть їхню середню зарплату. Такий графік роботи буде діяти, поки дитині не виповниться 3 роки. Цей порядок буде стосуватися тільки державних і муніципальних підприємств.

У Литві на цей момент діє 40-годинний робочий тиждень. Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте вважає, що скорочений робочий тиждень дозволить працівникам держсектора поєднувати сім'ю з кар'єрою.

Як повідомлялося, Бельгія може перейти на чотириденний робочий тиждень, оскільки уряд обговорює більш широкі реформи ринку праці.

Теми: Литваробота


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