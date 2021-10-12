Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Литві думають про чотириденний робочий тиждень для держслужбовців-молодих батьків

Вівторок, 12 жовтня 2021, 18:18
У Литві думають про чотириденний робочий тиждень для держслужбовців-молодих батьків

Спікер парламенту Литви запропонувала встановити для працівників державного і муніципального сектора, які завчасно повертаються з відпустки з догляду за дитиною, 4-денний робочий тиждень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Ця пропозиція, якщо її схвалять, а я сподіваюся, її схвалять, буде в якомусь сенсі пробним проєктом в Литві. Якщо вона виправдає себе, то така модель могла б розширюватися", - зазначила спікер  Вікторія Чміліте-Нільсен.

За її словами, наразі пропонувати таку ж ідею для приватного сектора недоцільно, тому що це може бути для нього певним тягарем.

На думку глави литовського парламенту, цей варіант допоміг би людям поєднувати догляд за дітьми до трьох років з роботою в держсекторі.

Чміліте-Нільсен має намір представити відповідний проєкт поправок до Трудового кодексу.

Цим людям виплачуватимуть їхню середню зарплату. Такий графік роботи буде діяти, поки дитині не виповниться 3 роки. Цей порядок буде стосуватися тільки державних і муніципальних підприємств.

У Литві на цей момент діє 40-годинний робочий тиждень. Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте вважає, що скорочений робочий тиждень дозволить працівникам держсектора поєднувати сім'ю з кар'єрою.

Як повідомлялося, Бельгія може перейти на чотириденний робочий тиждень, оскільки уряд обговорює більш широкі реформи ринку праці.

Теми: Литваробота
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Литва
Жителі Литви масово отримують SMS із фейками після саміту НАТО
Хакери з Росії "злили" конфіденційні дані про підготовку саміту НАТО
Байден пропустить спільну вечерю лідерів на саміті НАТО – ЗМІ
Останні новини
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
Усі новини...
Реклама: