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В Литве думают о четырехдневной рабочей неделе для госслужащих - молодых родителей

Вторник, 12 октября 2021, 18:18
В Литве думают о четырехдневной рабочей неделе для госслужащих - молодых родителей

Спикер парламента Литвы предложила установить для работников государственного и муниципального сектора, которые раньше возвращаются из отпуска по уходу за ребенком, четырехдневную рабочую неделю.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Это предложение, если его одобрят, а я надеюсь, его одобрят, будет в каком-то смысле пробным проектом в Литве. Если оно оправдает себя, то такая модель могла бы расширяться", - отметила спикер Виктория Чмилите-Нильсен.

По ее словам, в настоящее время предлагать такую ​​же идею для частного сектора нецелесообразно, так как это может быть для него определенным бременем.

По мнению главы литовского парламента, этот вариант помог бы людям совмещать уход за детьми до трех лет с работой в госсекторе.

Чмилите-Нильсен намерена представить соответствующий проект поправок в Трудовой кодекс.

Этим людям будут выплачивать их среднюю зарплату. Такой график работы будет действовать, пока ребенку не исполнится три года. Этот порядок будет касаться только государственных и муниципальных предприятий.

В Литве на данный момент действует 40-часовая рабочая неделя. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что сокращенная рабочая неделя позволит работникам госсектора совмещать семью с карьерой.

Как сообщалось, Бельгия может перейти на четырехдневную рабочую неделю, поскольку правительство обсуждает более широкие реформы рынка труда.

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Темы: Литваробота
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