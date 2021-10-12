Прокурори оскаржать домашній арешт Медведчуку, оскільки "є ризик його переховування"

Прокуратура оскаржуватиме запобіжний захід народному депутатові Віктору Медведчуку, який підозрюється у держзраді і сприянні терористам, і якого відправили під домашній арешт.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "Судом обрано запобіжний захід підозрюваному у вигляді цілодобового домашнього арешту.

На думку прокурорів, за цих обставин такий запобіжний захід є недостатнім і не забезпечить належної поведінки особи. У зв’язку з цим прокурори будуть оскаржувати його в апеляційному порядку та наполягатимуть на триманні під вартою з альтернативою внесення застави в 1 мільярд гривень".

Деталі: Прокурори вирішили довести, що арешт Медведчука необхідний, "зважаючи на ризики щодо можливого переховування підозрюваного, а також його зв’язки з представниками РФ та терористичних організацій".

В ОГП нагадують, що судом не врахована тяжкість статті, а також наявність у нардепа підозри в іншому особливо тяжкому злочину.