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Замість арешту чи мільярдної застави суд відправив Медведчука додому

Вівторок, 12 жовтня 2021, 21:07
Замість арешту чи мільярдної застави суд відправив Медведчука додому
фото: zagittya.com.ua

Суддя Печерського районного суду відправила кума Путіна нардепа Віктора Медведчука під домашній арешт.

Джерело: засідання суду

Деталі: Суддя відмовила прокурорам у клопотанні.Ті вимагали мільярд гривень залогу або СІЗО.

Медведчука відправили під домашній арешт до 7 грудня. 

Пряма мова судді: "У задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу тримання під вартою щодо Медведчука відмовити. Застосувати до підозрюваного запобіжний захід – домашній арешт".

Більше деталей: Йому заборонено цілодобово покидати квартиру в Києві.

Раніше прокуратура вручила Медведчуку клопотання про зміну запобіжного заходу із домашнього арешту на взяття під варту із можливістю внесення застави у розмірі мільярд гривень.

Це другий домашній арешт куму Путіна. 13 травня суд посадив Медведчука під домашній арешт у справі про розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму

Передісторія:

  • 11 жовтня правоохоронці вручили Медведчуку клопотання про арешт з альтернативою застави в 1 мільярд гривень. Його соратник нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін обурився розміром визначеної застави: "власне, чому мільярд, а не трильйон, наприклад, або квінтильйон?".
  • 8 жовтня за матеріалами СБУ народному депутату з ОПЗЖ і куму Путіна Віктору Медведчуку оголосили нову підозру – про державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації через постачання вугілля з ОРДЛО.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Медведчуксуд
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