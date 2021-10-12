Замість арешту чи мільярдної застави суд відправив Медведчука додому

Суддя Печерського районного суду відправила кума Путіна нардепа Віктора Медведчука під домашній арешт.

Джерело: засідання суду

Деталі: Суддя відмовила прокурорам у клопотанні.Ті вимагали мільярд гривень залогу або СІЗО.

Медведчука відправили під домашній арешт до 7 грудня.

Пряма мова судді: "У задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу тримання під вартою щодо Медведчука відмовити. Застосувати до підозрюваного запобіжний захід – домашній арешт".

Більше деталей: Йому заборонено цілодобово покидати квартиру в Києві.

Раніше прокуратура вручила Медведчуку клопотання про зміну запобіжного заходу із домашнього арешту на взяття під варту із можливістю внесення застави у розмірі мільярд гривень.

Це другий домашній арешт куму Путіна. 13 травня суд посадив Медведчука під домашній арешт у справі про розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму

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