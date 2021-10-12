Замість арешту чи мільярдної застави суд відправив Медведчука додому
Суддя Печерського районного суду відправила кума Путіна нардепа Віктора Медведчука під домашній арешт.
Джерело: засідання суду
Деталі: Суддя відмовила прокурорам у клопотанні.Ті вимагали мільярд гривень залогу або СІЗО.
Медведчука відправили під домашній арешт до 7 грудня.
Пряма мова судді: "У задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу тримання під вартою щодо Медведчука відмовити. Застосувати до підозрюваного запобіжний захід – домашній арешт".
Більше деталей: Йому заборонено цілодобово покидати квартиру в Києві.
Раніше прокуратура вручила Медведчуку клопотання про зміну запобіжного заходу із домашнього арешту на взяття під варту із можливістю внесення застави у розмірі мільярд гривень.
Це другий домашній арешт куму Путіна. 13 травня суд посадив Медведчука під домашній арешт у справі про розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму
Передісторія:
- 11 жовтня правоохоронці вручили Медведчуку клопотання про арешт з альтернативою застави в 1 мільярд гривень. Його соратник нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін обурився розміром визначеної застави: "власне, чому мільярд, а не трильйон, наприклад, або квінтильйон?".
- 8 жовтня за матеріалами СБУ народному депутату з ОПЗЖ і куму Путіна Віктору Медведчуку оголосили нову підозру – про державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації через постачання вугілля з ОРДЛО.