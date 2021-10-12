Прокуроры обжалуют домашний арест Медведчуку, поскольку "есть риск его укрытия"
Прокуратура обжалует меру пресечения народному депутату Виктору Медведчуку, который подозревается в госизмене и содействии террористам, и которого отправили под домашний арест.
Источник: Офис генпрокурора
Дословно: "Судом избрана мера пресечения подозреваемому в виде круглосуточного домашнего ареста.
По мнению прокуроров, в этих обстоятельствах такая мера пресечения является недостаточным и не обеспечит надлежащего поведения лица. В связи с этим прокуроры будут обжаловать ее в апелляционном порядке и настаивать на содержании под стражей с альтернативой внесения залога в 1 млрд гривен".
Детали: Прокуроры решили доказать, что арест Медведчука необходим, "учитывая риски возможного укрытия подозреваемого, а также его связи с представителями РФ и террористических организаций".
В ОГП напоминают, что судом учтена тяжесть статьи, а также наличие у нардепа подозрения в другом особо тяжком преступлении.