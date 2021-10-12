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Відбір на ЧС-22: збірна України знову повернулася до серії "нічиїх"

Вівторок, 12 жовтня 2021, 23:40
фото: УАФ

Збірна України з футболу у матчі відбору на Чемпіонат світу 2022 у Львові зіграла унічию 1:1 з командою Боснії та Герцеговини.

Джерело: трансляція поєдинку 12 жовтня на "Арені-Львів"

Деталі: Стартові хвилин 25-ть були за синьо-жовтими і без моментів у боснійців. На 15-й хвилині збірна України відкриває рахунок. Віктор Циганков пробіг лівим флангом і прострілив на штангу, де Андрій Ярмоленко забиває у порожній кут воріт - 1:0. На 24-й хвилині ще один момент біля воріт балканців. Сергій Соболь віддав пас на хід Олександру Тимчику, котрий не зумів переграти воротаря збірної Боснії та Герцеговини.

На 29-й хвилині Циганков ударом головою не поцілив у верхній кут воріт. Через пару хвилин боснійці двічі били по воротах Андрія П`ятова, але ці удари були заблоковані. На 43-й хвилині знову момент у гостей, але чудово відіграв П`ятов після удару Аміра Хаджиахметовича.

На третій хвилині другого тайму Боснія знову тисне і створює момент. Цього разу українцям пощастило після удару головою Тіно Наліча м`яч полетів повз ворота. У відповідь Тимчик видав забіг у штрафну з ударом, але не поцілив у рамку воріт. Далі ще був момент у Романа Яремчука, який з вигідної позиції не поцілив у ворота.

Україна у другому таймі виглядала помітно втомленою, а Боснія і Герцеговина тиснула. На 69-й хвилині лише реакція П`ятова рятує від голу після удару Едіна Джеко під поперечку воріт. На 77-й хвилині боснійці зрівнюють рахунок. Анел Ахмедходжич з-під Миколи Матвієнка пробив у кут воріт. - 1:1.

Після пропущеного голу Олександр Петраков зробив кілька замін, але вони ніяк не вплинули на гру синьо-жовтих в атаці.

Після нічиєї з Боснією та Герцеговиною збірна України знаходиться на другій позиції після семи матчів. Лідирує Франція з 12 пунктами та шістьма матчами. На третьому місці Фінляндія з вісьмома очками та четверта Боснія та Герцеговина, в якої сім очок. Але обидва головні конкуренти українців мають на одну гру менше.

Втім навіть за такого результату у збірної України є шанс фінішувати на другій позиції, але не все залежить від команди, а здебільшого від гри головних конкурентів. 16 листопада збірна України проведе завершальний матч відбору проти Боснії та Герценговини на виїзді.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол


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