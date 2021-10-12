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Отбор на ЧМ-22 сборная Украины снова вернулась в серию "ничьих"

Вторник, 12 октября 2021, 23:40
Отбор на ЧМ-22 сборная Украины снова вернулась в серию ничьих
фото: УАФ

Сборная Украины по футболу в матче отбора на Чемпионат мира-2022 во Львове сыграла вничью 1:1 с командой Боснии и Герцеговины.

Источник: трансляция матча 12 октября на "Арене-Львов"

Детали: Стартовые минут 25-ть были за сине-желтыми и без моментов у боснийцев. На 15-й минуте сборная Украины открывает счет. Виктор Цыганков пробежал по левому флангу и прострелил на штангу, где Андрей Ярмоленко забивает в пустой угол ворот - 1:0. На 24-й минуте еще один момент у ворот балканцев. Сергей Соболь отдал пас на ход Александру Тимчику, который не сумел переиграть вратаря сборной Боснии и Герцеговины.

На 29-й минуте Цыганков ударом головой не попал в верхний угол ворот. Через пару минут боснийцы дважды били по воротам Андрея Пятова, но эти удары были заблокированы. На 43-й минуте снова момент у гостей, но прекрасно сыграл Пятов после удара Амира Хаджиахметовича.

На третьей минуте второго тайма Босния снова давит и создает момент. На этот раз украинцам повезло: после удара головой Тина Налича мяч полетел мимо ворот. В ответ Тимчик выдал забег в штрафную с ударом, но не попал в створ ворот. Далее еще был момент у Романа Яремчука, который с выгодной позиции не попал в ворота.

Украина во втором тайме выглядела заметно уставшей, а Босния и Герцеговина давила. На 69-й минуте только реакция Пятова спасает от гола после удара Эдина Джеко под перекладину ворот. На 77-й минуте боснийцы сравнивают счет. Анель Ахмедходжич из под Николая Матвиенко пробил в угол ворот. - 1:1. 

После пропущенного гола Александр Петраков сделал несколько замен, но они никак не повлияли на игру сине-желтых в атаке.

После ничьей с Боснией и Герцеговиной сборная Украины находится на второй позиции после семи матчей. Лидирует Франция с 12 пунктами и шестью матчами. На третьем месте Финляндия с восемью очками и четвертая Босния и Герцеговина, у которой семь очков. Но оба главные конкуренты украинцев имеют на одну игру меньше.

Впрочем, даже при таком результате у сборной Украины есть шанс финишировать на второй позиции, но не все зависит от команды, а в основном от игры главных конкурентов. 16 ноября сборная Украины проведет заключительный матч отбора против Боснии и Герценговины на выезде.

Николай Аврамчук для УП

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Темы: футбол
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