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Україна увійшла до п’ятірки країн у світі, де за добу найбільше померлих від COVID

Середа, 13 жовтня 2021, 06:28
Україна увійшла до п’ятірки країн у світі, де за добу найбільше померлих від COVID

11 жовтня у світі зафіксували 389 864 нові випадки COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в США – 84 154 зараження, в Британії – 38 520, в Туреччині – 33 860.

Крім того, в Росії – 28 190 хворих, у Румунії -  16 743.

Україна з 11 996 випадками на 8 місці між Іраном та Таїландом. У Європі Україна на 4 місці.

6 745 людей у світі за добу померли від вірусу. За цим показником Україна на 4 місці у світі і на третьому в Європі.

 

Нагадаємо: 11 жовтня в Україні зафіксували 11 996 випадків захворювання на COVID-19 і 352 летальні випадки від нього, госпіталізували з коронавірусною хворобою чи підозрою на неї 2 274 особи, одужали 5 419 осіб.

Знати більше:

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Українська правда
Теми: коронавірус
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