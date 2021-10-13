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Украина вошла в пятерку стран в мире, где за сутки больше всего умерших от COVID

Среда, 13 октября 2021, 06:28

11 октября во всем мире зафиксировали 389 864 новых случая COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США - 84 154 заражения, в Великобритании - 38 520, в Турции - 33 860.

Кроме того, в России - 28 190 больных, в Румынии - 16 743.

Украина с 11 996 случаями на 8 месте между Ираном и Таиландом. В Европе Украина на 4 месте.

6745 людей в мире за сутки умерли от вируса. По этому показателю Украина на 4 месте в мире и на третьем в Европе.

 

Напомним: 11 октября в Украине зафиксировали 11 996 случаев заболевания COVID-19 и 352 летальных исхода от него, госпитализировали с коронавирусной болезнью или подозрением на нее 2274 лица, выздоровели 5419 человек.

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Темы: коронавирус
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