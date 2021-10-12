За тиждень Covid забрав життя 1 846 українців, за добу – 352-х

За добу 11 жовтня в Україні зафіксували 11 996 випадків захворювання на Covid-19 і 352 летальних випадки від нього, госпіталізували з коронавірусною хворобою чи підозрою на неї 2 274 особи, одужали 5 419 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я і дані РНБО

Деталі: Серед нових хворих 1 262 дитини (10,5%) і 227 медпрацівників (1,9%).

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 562 085 осіб, із них одужали 2 297 899 осіб (89,7%), померли 59 052 особи (2,3%).

Позначку в 54 тисячі померлих від Covid Україна перетнула 6 вересня, 55 тисяч померлих від епідемії – 21 вересня, 56 тисяч смертей – 29 вересня. Станом на 5 жовтня померлих було 57 206 осіб, вже 8 жовтня – 58 081 особа, а тепер 12 жовтня – понад 59 тисяч.

Динаміка летальних випадків прискорюється (близько тисячі смертей за 15 днів. 8 днів, 5 днів, 3 дні, 4 дні). За останній тиждень коронавірус забрав життя 1 846 жителів України.

Із 27 травня, коли померлих від епідемії в Україні налічувалося 50 067 осіб, від коронавірусу померли 8 985 жителів країни, половина з них – за останній місяць.

Найбільше випадків захворювання у цей понеділок зафіксували у Харківській (1 502), Львівській (978), Дніпропетровській (856), Одеській (816) та Запорізькій (715) областях.

Найбільше летальних випадків за останню добу зафіксували у Донецькій (36) та Львівській (33) областях, у Києві та Запорізькій області (по 25), а також у Харківській (21), Сумській (20) і Луганській (18) областях.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП