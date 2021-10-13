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"Звичайний бізнесмен": друг Арахамії заперечує, що курує Запоріжжя від ОП 

Середа, 13 жовтня 2021, 11:01
Звичайний бізнесмен: друг Арахамії заперечує, що курує Запоріжжя від ОП 
Вемір Давітян на вході в ОП, ілюстрація УП

Бізнесмен Вемір Давітян називає себе другом лідера фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, відвідує Офіс президента, але заперечує, що курує якісь питання від ОП в Запорізькій області.

Джерело: розслідування Михайла Ткача на УП "Ідентифікація Брауна. Таємні зустрічі та приховані перельоти Давида Арахамії"

Деталі: Як помітили журналісти, "Мерседес" Веміра Давітяна кілька разів за останній час забирав Давида Арахамію під Офісом президента. 

Це непублічний бізнесмен: у ЗМІ про Давітяна майже немає згадок. Його фото є на сайті благодійного фонду дніпровського бізнесмена Олександра Петровського, "кримінального авторитета" на прізвисько Нарік. Там Давітян значиться віце-президентом фонду "Солідарність".

Джерела "Української правди" називають Веміра Давітяна правою рукою Давида Арахамії та куратором Запорізької області від Офісу президента, який вирішує питання, пов’язані з діяльністю в регіоні. 

Авто Давітяна бачили біля Офісу президента, наприклад, 28 вересня, а також біля ресторану "Eshak", де бував і Арахамія.

Сам Давітян у розмові з журналістами УП заявив, що в Офісі президента "буває взагалі не часто". Намагався переконати, що ходить туди "на прийом", але не сказав, з якого приводу і до кого. 

За словами Давітяна, він – "звичайний бізнесмен". Він підтвердив, що буває в Запоріжжі раз на місяць, але запевнив, що не курує в Запорізькій області "жодних питань". 

Бізнесмен пояснив, що забирав Арахамію під ОП вечеряти, бо вони давні друзі. 

Пряма мова Давітяна: "Я домовлявся зустрітися з Давидом Арахамією, ми з ним один одного знаємо і дружимо багато років. Домовилися там (під ОП – ред.) зустрітися, я його забрав, поїхали повечеряли. (...)

Я ніякі питання, крім свого життя і свого бізнесу, не курую. Мені взагалі не цікаво, що відбувається в Офісі президента, що відбувається у фракції, в якій голова фракції – мій друг. Так само, як його не цікавить, що відбувається у мене на роботі".

Пряма мова Арахамії: "Я його (Давітяна – ред.) знаю ще з 2014 року. Коли війна почалася і ми, волонтерська спільнота, допомагали армії – і він активно допомагав. У нього там фонд якийсь. Ми дружимо сім'ями. (...)

Я знаю, що він аграрний бізнесмен. Він багато робить по благодійності… 

Дивіться, я не маю жодних інтересів в Запорізькій області, то якщо це моя права рука, – яка поламана, до речі, – займається куратором Запорізької області, то це не відповідає дійсності. Принаймні я до цього не маю відношення вже точно".

Довідка: За даними з Opendatabot, Вемір Суренович Давітян є власником 5 компаній: ТОВ "ЮФ "Новем" (Київ), ТОВ "ДВ Інвест" (Київ), ТОВ "БІЗГРУП" (Київ), ТОВ "ДВ Девелопмент груп" (Київ) і ТОВ "Группа 9" (Дніпро), у перших двох він директор. 

Також Давітян значиться бенефеціаром охоронної компанії "Дніпро", зареєстрованої в Києві.

Українська правда

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Теми: АрахаміяСлуга народуОфіс президентаЗапоріжжя
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