"Звичайний бізнесмен": друг Арахамії заперечує, що курує Запоріжжя від ОП 

Бізнесмен Вемір Давітян називає себе другом лідера фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, відвідує Офіс президента, але заперечує, що курує якісь питання від ОП в Запорізькій області.

Джерело: розслідування Михайла Ткача на УП "Ідентифікація Брауна. Таємні зустрічі та приховані перельоти Давида Арахамії"

Деталі: Як помітили журналісти, "Мерседес" Веміра Давітяна кілька разів за останній час забирав Давида Арахамію під Офісом президента.

Це непублічний бізнесмен: у ЗМІ про Давітяна майже немає згадок. Його фото є на сайті благодійного фонду дніпровського бізнесмена Олександра Петровського, "кримінального авторитета" на прізвисько Нарік. Там Давітян значиться віце-президентом фонду "Солідарність".

Джерела "Української правди" називають Веміра Давітяна правою рукою Давида Арахамії та куратором Запорізької області від Офісу президента, який вирішує питання, пов’язані з діяльністю в регіоні.

Авто Давітяна бачили біля Офісу президента, наприклад, 28 вересня, а також біля ресторану "Eshak", де бував і Арахамія.

Сам Давітян у розмові з журналістами УП заявив, що в Офісі президента "буває взагалі не часто". Намагався переконати, що ходить туди "на прийом", але не сказав, з якого приводу і до кого.

За словами Давітяна, він – "звичайний бізнесмен". Він підтвердив, що буває в Запоріжжі раз на місяць, але запевнив, що не курує в Запорізькій області "жодних питань".

Бізнесмен пояснив, що забирав Арахамію під ОП вечеряти, бо вони давні друзі.

Пряма мова Давітяна: "Я домовлявся зустрітися з Давидом Арахамією, ми з ним один одного знаємо і дружимо багато років. Домовилися там (під ОП – ред.) зустрітися, я його забрав, поїхали повечеряли. (...)

Я ніякі питання, крім свого життя і свого бізнесу, не курую. Мені взагалі не цікаво, що відбувається в Офісі президента, що відбувається у фракції, в якій голова фракції – мій друг. Так само, як його не цікавить, що відбувається у мене на роботі".

Пряма мова Арахамії: "Я його (Давітяна – ред.) знаю ще з 2014 року. Коли війна почалася і ми, волонтерська спільнота, допомагали армії – і він активно допомагав. У нього там фонд якийсь. Ми дружимо сім'ями. (...)

Я знаю, що він аграрний бізнесмен. Він багато робить по благодійності…

Дивіться, я не маю жодних інтересів в Запорізькій області, то якщо це моя права рука, – яка поламана, до речі, – займається куратором Запорізької області, то це не відповідає дійсності. Принаймні я до цього не маю відношення вже точно".

Довідка: За даними з Opendatabot, Вемір Суренович Давітян є власником 5 компаній: ТОВ "ЮФ "Новем" (Київ), ТОВ "ДВ Інвест" (Київ), ТОВ "БІЗГРУП" (Київ), ТОВ "ДВ Девелопмент груп" (Київ) і ТОВ "Группа 9" (Дніпро), у перших двох він директор.

Також Давітян значиться бенефеціаром охоронної компанії "Дніпро", зареєстрованої в Києві.