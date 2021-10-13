"Обычный бизнесмен": друг Арахамии отрицает, что курирует Запорожье от ОП

Бизнесмен Вемир Давитян называет себя другом лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамия, посещает Офис президента, но отрицает, что курирует какие-то вопросы от ОП в Запорожской области.

Источник: расследование Михаила Ткача на УП "Идентификация Брауна. Тайные встречи и скрытые перелеты Давида Арахамии"

Детали: Как заметили журналисты, "Мерседес" Вемира Давитяна несколько раз за последнее время забирал Давида Арахамию под Офисом президента.

Это непубличный бизнесмен: в СМИ о Давитяне почти нет упоминаний. Его фото есть на сайте благотворительного фонда днепровского бизнесмена Александра Петровского, "криминального авторитета" по кличке Нарик. Там Давитян значится вице-президентом фонда "Солидарность".

Источники "Украинской правды" называют Вемира Давитяна правой рукой Давида Арахамии и куратором Запорожской области от Офиса президента, который решает вопросы, связанные с деятельностью в регионе.

Авто Давитяна видели возле Офиса президента, например, 28 сентября, а также у ресторана "Eshak", где бывал и Арахамия.

Сам Давитян в разговоре с журналистами УП заявил, что в Офисе президента "бывает вообще нечасто". Пытался убедить, что ходит туда "на прием", но не сказал, по какому поводу и к кому.

По словам Давитяна, он – "обычный бизнесмен". Он подтвердил, что бывает в Запорожье раз в месяц, но заверил, что не курирует в Запорожской области "никаких вопросов".

Бизнесмен пояснил, что забирал Арахамию под ОП ужинать, потому что они давние друзья.

Прямая речь Давитяна: "Я договаривался встретиться с Давидом Арахамией, мы с ним друг друга знаем и дружим много лет. Договорились там (под ОП – ред.) встретиться, я его забрал, поехали поужинали. (...)

Я никакие вопросы, кроме своей жизни и своего бизнеса, не курирую. Мне вообще неинтересно, что происходит в Офисе президента, что происходит во фракции, в которой глава фракции – мой друг. Так же, как его не интересует, что происходит у меня на работе".

Прямая речь Арахамии: "Я его (Давитяна – ред.) знаю еще с 2014 года. Когда война началась и мы, волонтерское сообщество, помогали армии – и он активно помогал. У него там фонд какой-то. Мы дружим семьями (...)

Я знаю, что он аграрный бизнесмен. Он много делает по благотворительности…

Смотрите, я не имею никаких интересов в Запорожской области, то если это моя правая рука, – которая поломана, кстати, – занимается куратором запорожской области, то это не соответствует действительности. По крайней мере, я к этому не имею отношения уж точно".

Справка: По данным из Opendatabot, Вемир Суренович Давитян является владельцем 5 компаний: ООО "ЮФ "Новем" (Киев), ООО "ДВ Инвест" (Киев), ООО "БИЗГРУП" (Киев), ООО "ДВ Девелопмент групп" (Киев ) и ООО "Группа 9" (Днепр), в первых двух он директор.

Также Давитян значится бенефециаром охранной компании "Днепр", зарегистрированной в Киеве.