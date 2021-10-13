Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ідентифікація Брауна. Таємні зустрічі та приховані перельоти Давида Арахамії

Михайло ТкачСереда, 13 жовтня 2021, 05:30
Колаж: Андрій Калістратенко

Верховна Рада України – місце, де народні депутати ухвалюють закони, за якими потім має жити вся країна. 

Зараз влада в парламенті вперше належить тільки одній фракції – "Слуга народу". І у цієї фракції є керівник – колишній волонтер та підприємець Давид Арахамія. 

Арахамія – головний комунікатор монобільшості з Офісом президента.  Людина, що збирає голоси та один із тих, хто веде перемовини з парламентськими групами під час доленосних голосувань у Раді.

Так, 14 вересня під час футбольного матчу Ліги чемпіонів "Динамо"-"Бенфіка" фотографу "Української правди" Дмитру Ларіну вдалося зафіксувати як голова президентської фракції розмовляє с олігархом Ігорем Коломойським проти якого американське ФБР порушило справу про відмивання грошей.

Новина про цю розмову облетіла всі українські ЗМІ. Тоді джерела "Української правди" стверджували, що Арахамія домовлявся з Коломойським про голоси за відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова. 

На той час у Офісу президента не було впевненості, що всі "слуги" підтримають звільнення колись першого номеру виборчого списку їхньої партії.

І Коломойський, і Арахамія тоді факт перемовин спростовували, запевнивши, що їхнє спілкування носило виключно формальний характер.

Реклама:

А вже за три тижні під час голосування за відставку спікера Разумкова депутатська група "За майбутнє" яку пов'язують з олігархом, дала 19 голосів з 22 можливих

Утім, впродовж останнього місяця нашій знімальній групі вдалося зафіксувати ще кілька цікавих зустрічей Давіда Арахамії з непублічними політиками та бізнесменами.

Ця історія – про найвпливовішого депутата Верховної ради, керівника президентської фракції в парламенті, лідера монобільшості Давида Арахамію. 

Про парламентську діяльність Арахамії відомо багато. Але хто може впливати на депутата поза стінами Верховної Ради? 

Зустрічі лідера фракції "Слуга народу" доводять, що це не народ.

Михайло Ткач, УП

Чому вам варто приєднатися до Клубу УП?
Друзі, вступайте до Клубу "Української правди", аби підтримати журналістику, що приводить до змін, та зробити свій внесок в об'єктивне інформування суспільства.
Михайло Ткач, журналіст-розслідувач УП
Приєднатись
Теми: АрахаміяСлуга народуВерховна РадаОфіс президента
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Реклама:
Головне на Українській правді

Піраміда дронів. Як шахрайська схема на десятки мільйонів гривень вдарила по військових і волонтерах

— Рустем Халілов
інтерв'ю

Марія Берлінська: У нас зараз навіть не патова ситуація, а момент програшу

— Софія Середа

Дружній вогонь. Як байрактарщина, "фортеця Бахмут", "чмоні" і "Крим до літа" б'ють по своїх

— Михайло Кригель

Війна проти політики. Що насправді відбувається між Зеленським і Залужним

— Роман Романюк, Роман Кравець
репортаж

Роз'єднання з Росією. Як позбувається радянських міфів місто, де присягнули на вірність московському цареві

— Євген Руденко, Дмитро Ларін
Відео

"Під дахом" Олега Татарова. УП знайшла маєток, в якому мешкає заступник керівника Офісу президента 

— Михайло Ткач

Холод, миші та артилерійські дуелі. Як зима впливає на бойові дії

— Євген Будерацький
інтерв'ю

"Наше все життя війна є". Богдан Тихолоз про культурний прорив Франка та Шевченка, який воскрешає мертвих

— Роман Кравець, Назарій Мазилюк

Надзвичайні вчинки звичайних людей. 7 висловлювань про Гідність

"Українська правда"

"Я повз до своїх три дні та дві ночі". Історія українського розвідника, якого вважали мертвим

— Рустем Халілов, Ярослав Шевченко