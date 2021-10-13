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Нацгвардія замінить радянські автомати на гвинтівки, близькі до стандартів НАТО

Середа, 13 жовтня 2021, 15:49
Нацгвардія замінить радянські автомати на гвинтівки, близькі до стандартів НАТО
UAR-15, фото з ngu.gov.ua

Замість автоматів Калашникова українські військові візьмуть у руки сучасні штурмові гвинтівки UAR-15, а замість застарілих снайперських гвинтівок Драгунова – гвинтівки UAR-10, заявили у Національній гвардії України.

Джерело: заступник директора департаменту логістики головного управління Національної гвардії полковник Сергій Гриценко під час навчальних зборів, сайт НГУ

Деталі: Дводенні збори із начальниками служб (відділень) озброєння Нацгвардії проходили на Вінниччині, на базі двох військових частин 3008 та 3028 Західного оперативно-територіального об’єднання НГУ. 

Фахівці з озброєння, серед іншого, вивчали нові зразки озброєння, наближені до стандартів НАТО.

На базі військової частини 3008 фахівці з озброєння оглянули місця зберігання та технічного обслуговування зброї та боєприпасів.

На озброєнні Нацгвардії є і зразки радянського виробництва, і новітні, зазначив Гриценко.

 
Тут і далі фото Нацгвардії

Пряма мова Гриценка: "Наразі триває переоснащення військових частин НГУ новітнім стрілецьким озброєнням. Сьогодні перший етап переоснащення вже виконаний. 

Загони спеціального призначення замість автоматів Калашникова радянського виробництва використовують сучасні гвинтівки (UAR-15) калібру 5,56. Снайпера замість застарілих СВД (снайперських гвинтівок Драгунова) використовують снайперські гвинтівки (UAR-10) українського виробництва. РПГ-7 вже замінено на PSRL-1 (РПГ-1) американського виробництва.

Використовуються протитанкові ракетні комплекси виробництва конструкторського бюро "Луч": "Стугна" і "Корсар". Щодо броньованої техніки – на озброєнні вже перебуває БТР-3 і БТР-4 українського виробництва. 

Ми переоснащуємось відповідно до стандартів НАТО".

 

Більше деталей: На базі військової частини 3028 офіцери зі збройної справи більш детально вивчали снайперську та штурмову гвинтівки – UAR-10 та UAR-15, пістолет Glock-17, озброєння БТР- 4.

 

У планах Національної гвардії забезпечити новітньою технікою та зброєю усі військові частини оперативного призначення, повідомив начальник відділу озброєння управління озброєння й техніки департаменту логістики головного управління НГУ Олександр Зайцев.

Учасники зборів відвідали науково-виробниче об’єднання "Форт" МВС України, де побачили, як виробляють зброю сучасних зразків і постріляли з неї у спеціальному тирі.

Це режимне підприємство буде під охороною військових. 

"Українська правда" у Threads

Теми: зброяМВСНацгвардія
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