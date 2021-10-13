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Нацгвардия заменит советские автоматы на винтовки, близкие к стандартам НАТО

Среда, 13 октября 2021, 15:49
Нацгвардия заменит советские автоматы на винтовки, близкие к стандартам НАТО
UAR-15, фото с ngu.gov.ua

Вместо автоматов Калашникова украинские военные возьмут в руки современные штурмовые винтовки UAR-15, а вместо устаревших снайперских винтовок Драгунова – винтовки UAR-10, заявили в Национальной гвардии Украины.

Источник: заместитель директора департамента логистики главного управления Национальной гвардии полковник Сергей Гриценко во время учебных сборов, сайт НГУ

Детали: Двухдневные сборы с начальниками служб (отделений) вооружения Нацгвардии проходили в Винницкой области, на базе двух воинских частей 3008 и 3028 Западного оперативно-территориального объединения НГУ.

Специалисты по вооружению, среди прочего, изучали новые образцы вооружения, приближенные к стандартам НАТО.

На базе воинской части 3008 специалисты по вооружению осмотрели места хранения и технического обслуживания оружия и боеприпасов.

На вооружении Нацгвардии есть и образцы советского производства, и новые, отметил Гриценко.

 
Тут и далее фото Нацгвардии

Прямая речь Гриценко: "Сейчас продолжается переоснащение воинских частей НГУ новейшим стрелковым вооружением. Сегодня первый этап переоснащения уже выполнен.

Отряды специального назначения вместо автоматов Калашникова советского производства используют современные винтовки (UAR-15) калибра 5,56. Снайпера вместо устаревших СВД (снайперских винтовок Драгунова) используют снайперские винтовки (UAR-10) украинского производства. РПГ-7 уже заменено на PSRL-1 (РПГ-1) американского производства.

Используются противотанковые ракетные комплексы производства конструкторского бюро "Луч": "Стугна" и "Корсар". Что касается бронированной техники – на вооружении уже находится БТР-3 и БТР-4 украинского производства.

Мы переоснащиваемся в соответствии со стандартами НАТО".

 

Больше деталей: На базе воинской части 3028 офицеры по оружейному делу более подробно изучали снайперскую и штурмовую винтовки – UAR-10 и UAR-15, пистолет Glock-17, вооружение БТР 4.

 

В планах Национальной гвардии обеспечить новейшей техникой и оружием все воинские части оперативного назначения, сообщил начальник отдела вооружения управления вооружения и техники департамента логистики главного управления НГУ Александр Зайцев.

Участники собрания посетили научно-производственное объединение "Форт" МВД Украины, где увидели, как производят оружие современных образцов и постреляли из него в специальном тире.

Это режимное предприятие будет под охраной военных.

"Украинская правда" в Threads

Темы: оружиеМВДНацгвардия
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