ВАКС заочно арештував сина Януковича
Середа, 13 жовтня 2021, 17:43
Вищий антикорупційний суд заочно обрав сину колишнього президента України Віктора Януковича Олександру запобіжний захід у вигляді арешту у справі про щодо заволодіння резиденцією Межигір'я шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Джерело: повідомлення ВАКС
Дослівно: "У середу, 13 жовтня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання детектива НАБУ та обрав сину колишнього Президента України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України".
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Передісторія:
- У липні 2021 року НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура подали до Вищого антикорсуду клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою експрезиденту Віктору Януковичу і його синові.
- У відомстві зазначали, що вони є підозрюваними у справі щодо заволодіння резиденцією Межигір'я шляхом зловживання своїм службовим становищем.
- НАБУ розслідує справу з грудня 2019 року, матеріали кримінального провадження налічують понад 1500 томів.