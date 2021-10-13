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ВАКС заочно арештував сина Януковича

Середа, 13 жовтня 2021, 17:43
Фото: gettyimages

Вищий антикорупційний суд заочно обрав сину колишнього президента України Віктора Януковича Олександру запобіжний захід у вигляді арешту у справі про щодо заволодіння резиденцією Межигір'я шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Джерело: повідомлення ВАКС

Дослівно:  "У середу, 13 жовтня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання детектива НАБУ та обрав сину колишнього Президента України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Дії підозрюваного кваліфіковано за  ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України".

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Передісторія:

  • У липні 2021 року НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура подали до Вищого антикорсуду клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою експрезиденту Віктору Януковичу і його синові.
  • У відомстві зазначали, що вони є підозрюваними у справі щодо заволодіння резиденцією Межигір'я шляхом зловживання своїм службовим становищем.
  • НАБУ розслідує справу з грудня 2019 року, матеріали кримінального провадження налічують понад 1500 томів.

Теми: ЯнуковичМежигір’якорупція


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