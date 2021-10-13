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ВАКС заочно арестовал сына Януковича

Среда, 13 октября 2021, 17:43
ВАКС заочно арестовал сына Януковича
Фото: gettyimages

Высший антикоррупционный суд заочно избрал сыну бывшего президента Украины Виктора Януковича Александру мера пресечения в виде ареста по делу о по завладению резиденцией Межигорье путем злоупотребления своим служебным положением.

Источник: сообщение ВАКС

Дословно: "В среду, 13 октября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и выбрал сыну бывшего президента Украины меру пресечения в виде содержания под стражей.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 УК Украины".

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Предыстория:

  • В июле 2021 НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура подали в Высший антикорсуду ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей експрезиденту Виктору Януковичу и его сыну.
  • В ведомстве отметили, что они являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией Межигорье путем злоупотребления своим служебным положением.
  • НАБУ расследует дело с декабря 2019 года, материалы уголовного производства насчитывают более 1500 томов.

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Темы: ЯнуковичМежигорьекоррупция
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