ВАКС заочно арестовал сына Януковича

Высший антикоррупционный суд заочно избрал сыну бывшего президента Украины Виктора Януковича Александру мера пресечения в виде ареста по делу о по завладению резиденцией Межигорье путем злоупотребления своим служебным положением.

Источник: сообщение ВАКС

Дословно: "В среду, 13 октября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и выбрал сыну бывшего президента Украины меру пресечения в виде содержания под стражей.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 УК Украины".

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