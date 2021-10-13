Окупанти змусили ЗСУ відстрілюватися на Донбасі
Середа, 13 жовтня 2021, 18:16
Упродовж доби 13 жовтня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Поблизу Шумів ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.
Неподалік Попасної ворожі збройні формування обстрілювали наші позиції з ручних протитанкових гранатометів.
В районі Катеринівки окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї".
Деталі: Втрат серед військовослужбовців ООС немає.
Зазначається, що українські військові вогнем у відповідь змусили бойовиків припинити обстріли.
Українська правда