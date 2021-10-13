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Окупанти змусили ЗСУ відстрілюватися на Донбасі

Середа, 13 жовтня 2021, 18:16
Окупанти змусили ЗСУ відстрілюватися на Донбасі
фото: Міноборони

Упродовж доби 13 жовтня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Поблизу Шумів ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.

Неподалік Попасної ворожі збройні формування обстрілювали наші позиції з ручних протитанкових гранатометів.

В районі Катеринівки окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї".

Деталі: Втрат серед військовослужбовців ООС немає.

Зазначається, що українські військові вогнем у відповідь змусили бойовиків припинити обстріли.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна
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