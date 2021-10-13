Оккупанты заставили ВСУ отстреливаться на Донбассе
Среда, 13 октября 2021, 18:16
В течение суток 13 октября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Дословно: "Вблизи Шумов враг вел огонь из стрелкового оружия.
Неподалеку Попасной враждебные вооруженные формирования обстреливали наши позиции из ручных противотанковых гранатометов.
В районе Катериновки оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия".
Детали: Потерь среди военнослужащих ООС нет.
Отмечается, что украинские военные огнем в ответ заставили боевиков прекратить обстрелы.
Украинская правда