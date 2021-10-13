Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Оккупанты заставили ВСУ отстреливаться на Донбассе

Среда, 13 октября 2021, 18:16
фото: Минобороны

В течение суток 13 октября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС         

Дословно: "Вблизи Шумов враг вел огонь из стрелкового оружия.

Неподалеку Попасной враждебные вооруженные формирования обстреливали наши позиции из ручных противотанковых гранатометов.

В районе Катериновки оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия".

Детали: Потерь среди военнослужащих ООС нет.

Отмечается, что украинские военные огнем в ответ заставили боевиков прекратить обстрелы.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Еще 4 области с понедельника попадают в "красную" зону

"Красная" зона: на Херсонщине работают противоковидные патрули

Ляшко рассказал, когда врачи будут получать по 20 тысяч зарплаты

Зеленский сделал рокировку в СНБО

Covid в Украине: Херсонщина "красная" и стало больше "оранжевых" регионов

Количество смертей от Covid в Украине перевалило за 60 тысяч

Все новости...
Донбасс
Разведка под видом разминирования: украинские бойцы задержали россиянина
В РФ заявили, что договорились с США возобновить консультации по Донбассу
Преступления на Донбассе: Украина направит еще 2 сообщения в Международный уголовный суд
Последние новости
17:55
В Британии убили депутата на встрече с избирателями
17:49
фотоЗеленскому показали "Новое село" на Луганщине
17:35
Приватбанк ограничил количество переводов с карты на карту до 100 в месяц
17:21
Британского депутата порезали ножом на встрече с избирателями в церкви
17:01
LinkedIn прекратит работу в Китае из-за усиления цензуры
16:40
Еще 4 области с понедельника попадают в "красную" зону
16:30
Украина требует от России отпустить осужденного на 12 лет в Крыму Ширинга
15:58
Евросоюз осудил российскую перепись населения в оккупированном Крыму
15:50
"Красная" зона: на Херсонщине работают противоковидные патрули
15:38
"Нафтогаз" попросил Еврокомиссию о присоединении к дебатам по "Северному потоку-2"
Все новости...