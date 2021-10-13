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Оккупанты заставили ВСУ отстреливаться на Донбассе

Среда, 13 октября 2021, 18:16
Оккупанты заставили ВСУ отстреливаться на Донбассе
фото: Минобороны

В течение суток 13 октября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС         

Дословно: "Вблизи Шумов враг вел огонь из стрелкового оружия.

Неподалеку Попасной враждебные вооруженные формирования обстреливали наши позиции из ручных противотанковых гранатометов.

В районе Катериновки оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия".

Детали: Потерь среди военнослужащих ООС нет.

Отмечается, что украинские военные огнем в ответ заставили боевиков прекратить обстрелы.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна
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