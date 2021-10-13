Помер ексдиректор ЧАЕС, при якому сталася катастрофа

У віці 85 років пішов з життя перший директор Чорнобильської АЕС Віктор Брюханов, який очолював станцію до 1986 року включно.

Джерело: Чорнобильська АЕС

Дослівно: "На 85-му році пішов з життя перший директор Чорнобильської АЕС Віктор Брюханов".

Довідково: Брюханов був призначений директором Чорнобильської АЕС від самого початку її побудови – у 1970 році.

Після катастрофи на ЧАЕС у 1986 році був звільнений з посади.

У 1988 році його разом із ексголовним інженером станції засудили до 10 років позбавлення волі. Звільнили через 5 років достроково.

Брюханов неодноразово наголошував у різних інтерв’ю, що вини ні його, ні співробітників у аварії не було – проблема у недосконалості техніки. Вона не витримала перевірки роботи системи, яку на станціях проводять систематично, аби знати стан роботи і необхідність ремонту.

З 1992 року працював на ДП "Укрінтеренерго", проживав у Києві.