Умер экс-директор ЧАЭС, при котором произошла катастрофа

В возрасте 85 лет ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов, который возглавлял станцию ​​до 1986 года включительно.

Источник: Чернобыльская АЭС

Дословно: "На 85-м году ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов".

Справка: Брюханов был назначен директором Чернобыльской АЭС с самого начала ее построения - в 1970 году.

После катастрофы на ЧАЭС в 1986 году был уволен с должности.

В 1988 году его вместе с экс-главным инженером станции приговорили к 10 годам лишения свободы. Освободили через 5 лет досрочно.

Брюханов неоднократно подчеркивал в различных интервью, что вины ни его, ни сотрудников ЧАЭС в аварии не было - проблема в несовершенстве техники. Она не выдержала проверки работы системы, которую на станциях проводят систематически, чтобы знать состояние работы и необходимость ремонта.

С 1992 года работал на ГП "Укринтерэнерго", проживал в Киеве.