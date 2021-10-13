Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Умер экс-директор ЧАЭС, при котором произошла катастрофа

Среда, 13 октября 2021, 19:30
фото: чаэс

В возрасте 85 лет ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов, который возглавлял станцию ​​до 1986 года включительно.

Источник: Чернобыльская АЭС

Дословно: "На 85-м году ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов".

Справка: Брюханов был назначен директором Чернобыльской АЭС с самого начала ее построения - в 1970 году.

После катастрофы на ЧАЭС в 1986 году был уволен с должности.

В 1988 году его вместе с экс-главным инженером станции приговорили к 10 годам лишения свободы. Освободили через 5 лет досрочно.

Брюханов неоднократно подчеркивал в различных интервью, что вины ни его, ни сотрудников ЧАЭС в аварии не было - проблема в несовершенстве техники. Она не выдержала проверки работы системы, которую на станциях проводят систематически, чтобы знать состояние работы и необходимость ремонта.

С 1992 года работал на ГП "Укринтерэнерго", проживал в Киеве.

Украинская правда
Темы: Чернобыльавария
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоПоздравление с 14 октября: на странице консульства РФ появился "список российских шпионов"

видеоЗеленский и Шефир пытались незаконно вывести активы из банка Курченко – "Схемы"

видеоУкраина получит от Великобритании ракетное оружие – дипломат

Оккупанты из фейковой "ЛНР" отреагировали на задержание своего боевика Косяка

відео, фотоВ центре Тбилиси десятки тысяч людей требуют освободить Саакашвили

Ле Пен в случае избрания президентам обещает избавиться от ветряных электростанций

Все новости...
Чернобыль
В Чернобыльскую зону отчуждения возвращаются туристы
В Припяти восстановят кафе, автостанцию и многоэтажку
Аноним сообщил о заминировании Чернобыльской АЭС
Последние новости
00:27
Во время показа фильма о Голодоморе на центр "Мемориал" в Москве напали неизвестные
23:50
Количество самоубийств среди школьников в Японии достигло рекордного уровня
23:23
В Норвегии начало работу новое правительство
22:59
фотоПоздравление с 14 октября: на странице консульства РФ появился "список российских шпионов"
22:22
видеоЗеленский и Шефир пытались незаконно вывести активы из банка Курченко – "Схемы"
21:43
видеоУкраина получит от Великобритании ракетное оружие – дипломат
21:16
фотоСильные ливни привели к подтоплениям в Афинах и Салониках
20:56
Три украинские теннисистки заявлены на турнир "Кубок Кремля" в Москве
20:36
Оккупанты из фейковой "ЛНР" отреагировали на задержание своего боевика Косяка
19:48
фотоВ Польше в ДТП попал автобус с украинцами
Все новости...