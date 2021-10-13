ВАКС підтримав закриття справи "Роттердам+"
13 жовтня суддя Вищого антикорупційного суду Катерина Широка залишила в силі постанову прокурора Дениса Демківа про закриття справи "Роттердам+".
Деталі: 13 жовтня, слідчий суддя ВАКС закінчила розгляд та відмовила у задоволенні скарг потерпілих та заявника на постанову прокурора САП про закриття кримінального провадження у справі "Роттердам+".
Постанову про закриття справи оскаржували Громадська організація "Центр протидії корупції", Віктор Чумак, а також потерпілі Нікопольський та Запорізький заводи феросплавів. Проте слідча суддя ВАКС відхилила всі скарги.
Повний текст ухвали оголосять 19 жовтня 2021 року в залі судових засідань у приміщенні ВАКС.
У ЦПК зазначають, що сподіваються на Апеляційну палату ВАКС, яка може скасувати постанову прокурора САП Демківа і відновити провадження.
Передісторія: Генпрокурорка Ірина Венедіктова 5 травня змінила старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні "Роттердам+" Віталія Пономаренка, який тричі закривав це провадження. 20 травня новий старший групи прокурорів Денис Демків у справі "Роттердам+" вирішив її закрити вчетверте
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Нагадуємо:
- У березні 2016 року Нацкомісія затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Згідно з нею, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахувалась за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".
- Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.
- Формула втратила чинність з 1 липня цього року у зв'язку з переходом України на новий ринок електроенергії.
- 8 серпня 2019 року детективи НАБУ у справі "Роттердам+" повідомили про підозру шістьом особам, зокрема ексголові Нацкомісії Дмитру Вовку та Бутовському.
- За даними слідства, Вовк за попередньою змовою з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт, так звану "формулу Роттердам+".