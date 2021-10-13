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ВАКС підтримав закриття справи "Роттердам+"

Середа, 13 жовтня 2021, 20:32
ВАКС підтримав закриття справи Роттердам+

13 жовтня суддя Вищого антикорупційного суду Катерина Широка залишила в силі постанову прокурора Дениса Демківа про закриття справи "Роттердам+".

Джерело: ВАКС, ЦПК

Деталі: 13 жовтня, слідчий суддя ВАКС закінчила розгляд та відмовила у задоволенні скарг потерпілих та заявника на постанову прокурора САП про закриття кримінального провадження у справі "Роттердам+".

Постанову про закриття справи оскаржували Громадська організація "Центр протидії корупції", Віктор Чумак, а також потерпілі Нікопольський та Запорізький заводи феросплавів. Проте слідча суддя ВАКС відхилила всі скарги.

Повний текст ухвали оголосять 19 жовтня 2021 року в залі судових засідань у приміщенні ВАКС.

У ЦПК зазначають, що сподіваються на Апеляційну палату ВАКС, яка може скасувати постанову прокурора САП Демківа і відновити провадження.

Передісторія: Генпрокурорка Ірина Венедіктова 5 травня змінила старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні "Роттердам+" Віталія Пономаренка, який тричі закривав це провадження. 20 травня новий старший групи прокурорів Денис Демків у справі "Роттердам+" вирішив її закрити вчетверте

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Непохитний "Ротердам+": як "еліта" пошила в дурні всіх українців

Нагадуємо:

  • У березні 2016 року Нацкомісія затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Згідно з нею, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахувалась за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".
  • Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.
  • Формула втратила чинність з 1 липня цього року у зв'язку з переходом України на новий ринок електроенергії. 
  • 8 серпня 2019 року детективи НАБУ у справі "Роттердам+" повідомили про підозру шістьом особам, зокрема ексголові Нацкомісії Дмитру Вовку та Бутовському. 
  • За даними слідства, Вовк за попередньою змовою з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт, так звану "формулу Роттердам+".

Українська правда

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Теми: Антикорупційний судРоттердам+НАБУ
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