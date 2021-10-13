Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ВАКС поддержал закрытие дела "Роттердам+"

Среда, 13 октября 2021, 20:32

13 октября судья Высшего антикоррупционного суда Екатерина Широкая оставила в силе постановление прокурора Дениса Демкива о закрытии дела "Роттердам +".

Источник: ВАКС, ЦПК

Детали: 13 октября, следственный судья ВАКС закончила рассмотрение и отказала в удовлетворении жалоб потерпевших и заявителя постановление прокурора САП о закрытии уголовного производства по делу "Роттердам +".

Постановление о закрытии дела обжаловали Общественная организация "Центр противодействия коррупции", Виктор Чумак, а также пострадавшие Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов. Однако следственная судья ВАКС отклонила все жалобы.

Полный текст постановления объявлен 19 октября 2021 в зале судебных заседаний в помещении ВАКС.

В ЦПК отмечают, что надеются на Апелляционную палату ВАКС, которая может отменить постановление Демкива и возобновить производство.

Предыстория: Генпрокурор Ирина Венедиктова 5 мая сменила старшего группы прокуроров в уголовном производстве "Роттердам +" Виталия Пономаренко, который трижды закрывал это производство. 20 мая Демкив решил ее закрыть четвертый раз.

Знать больше: Заплати Ахметову и друзьям президента, или Формула с доходом на 24 миллиарда

Непотопляемый "Роттердам+": как "элита" оставила в дураках всю страну

Напоминаем:

  • В марте 2016 Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию.Согласно ей, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".
  • Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.
  • Формула утратила силу с 1 июля этого года в связи с переходом Украины на новый рынок электроэнергии.
  • 8 августа 2019 года детективы НАБУ по делу "Роттердам+" сообщили о подозрении шести лицам, в частности экс-главе Нацкомиссии Дмитрию Вовку и Бутовскому.
  • По данным следствия, Волк по предварительному сговору с группой других лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам +".

Украинская правда
Темы: Антикоррупционный судРоттердам+НАБУ
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоПоздравление с 14 октября: на странице консульства РФ появился "список российских шпионов"

видеоЗеленский и Шефир пытались незаконно вывести активы из банка Курченко – "Схемы"

видеоУкраина получит от Великобритании ракетное оружие – дипломат

Оккупанты из фейковой "ЛНР" отреагировали на задержание своего боевика Косяка

відео, фотоВ центре Тбилиси десятки тысяч людей требуют освободить Саакашвили

Ле Пен в случае избрания президентам обещает избавиться от ветряных электростанций

Все новости...
Антикоррупционный суд
Суд отказался арестовывать Труханова и назначил залог
ВАКС заочно арестовал Януковича в деле о Межигорье
Верховный суд впервые отменил приговор ВАКС. Что не так с этим решением?
Последние новости
00:27
Во время показа фильма о Голодоморе на центр "Мемориал" в Москве напали неизвестные
23:50
Количество самоубийств среди школьников в Японии достигло рекордного уровня
23:23
В Норвегии начало работу новое правительство
22:59
фотоПоздравление с 14 октября: на странице консульства РФ появился "список российских шпионов"
22:22
видеоЗеленский и Шефир пытались незаконно вывести активы из банка Курченко – "Схемы"
21:43
видеоУкраина получит от Великобритании ракетное оружие – дипломат
21:16
фотоСильные ливни привели к подтоплениям в Афинах и Салониках
20:56
Три украинские теннисистки заявлены на турнир "Кубок Кремля" в Москве
20:36
Оккупанты из фейковой "ЛНР" отреагировали на задержание своего боевика Косяка
19:48
фотоВ Польше в ДТП попал автобус с украинцами
Все новости...