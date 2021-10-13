ВАКС поддержал закрытие дела "Роттердам+"

13 октября судья Высшего антикоррупционного суда Екатерина Широкая оставила в силе постановление прокурора Дениса Демкива о закрытии дела "Роттердам +".

Источник: ВАКС, ЦПК

Детали: 13 октября, следственный судья ВАКС закончила рассмотрение и отказала в удовлетворении жалоб потерпевших и заявителя постановление прокурора САП о закрытии уголовного производства по делу "Роттердам +".

Постановление о закрытии дела обжаловали Общественная организация "Центр противодействия коррупции", Виктор Чумак, а также пострадавшие Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов. Однако следственная судья ВАКС отклонила все жалобы.

Полный текст постановления объявлен 19 октября 2021 в зале судебных заседаний в помещении ВАКС.

В ЦПК отмечают, что надеются на Апелляционную палату ВАКС, которая может отменить постановление Демкива и возобновить производство.

Предыстория: Генпрокурор Ирина Венедиктова 5 мая сменила старшего группы прокуроров в уголовном производстве "Роттердам +" Виталия Пономаренко, который трижды закрывал это производство. 20 мая Демкив решил ее закрыть четвертый раз.

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