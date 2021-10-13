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ВАКС поддержал закрытие дела "Роттердам+"

Среда, 13 октября 2021, 20:32
ВАКС поддержал закрытие дела Роттердам+

13 октября судья Высшего антикоррупционного суда Екатерина Широкая оставила в силе постановление прокурора Дениса Демкива о закрытии дела "Роттердам +".

Источник: ВАКС, ЦПК

Детали: 13 октября, следственный судья ВАКС закончила рассмотрение и отказала в удовлетворении жалоб потерпевших и заявителя постановление прокурора САП о закрытии уголовного производства по делу "Роттердам +".

Постановление о закрытии дела обжаловали Общественная организация "Центр противодействия коррупции", Виктор Чумак, а также пострадавшие Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов. Однако следственная судья ВАКС отклонила все жалобы.

Полный текст постановления объявлен 19 октября 2021 в зале судебных заседаний в помещении ВАКС.

В ЦПК отмечают, что надеются на Апелляционную палату ВАКС, которая может отменить постановление Демкива и возобновить производство.

Предыстория: Генпрокурор Ирина Венедиктова 5 мая сменила старшего группы прокуроров в уголовном производстве "Роттердам +" Виталия Пономаренко, который трижды закрывал это производство. 20 мая Демкив решил ее закрыть четвертый раз.

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Непотопляемый "Роттердам+": как "элита" оставила в дураках всю страну

Напоминаем:

  • В марте 2016 Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию.Согласно ей, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".
  • Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.
  • Формула утратила силу с 1 июля этого года в связи с переходом Украины на новый рынок электроэнергии.
  • 8 августа 2019 года детективы НАБУ по делу "Роттердам+" сообщили о подозрении шести лицам, в частности экс-главе Нацкомиссии Дмитрию Вовку и Бутовскому.
  • По данным следствия, Волк по предварительному сговору с группой других лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам +".

Украинская правда

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Темы: Антикоррупционный судРоттердам+НАБУ
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