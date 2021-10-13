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В Україні оформили понад мільйон електронних лікарняних за 2 тижні після запуску

Середа, 13 жовтня 2021, 23:41

Лікарі в Україні оформили понад мільйон електронних лікарняних з моменту їх запуску - 1 жовтня.

Джерело: віце-прем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Понад мільйон електронних лікарняних. Саме стільки документів оформили лікарі через два тижні після запуску послуги по всій країні.

Зараз послуга особливо актуальна. Разом з пандемією коронавірусу починаються і сезонні хвороби. Дуже важливо розвантажити лікарів, спростити отримання страхових виплат і скоротити контакти між людьми.

Цей результат - підтвердження, наскільки українці хотіли отримати послугу в цьому форматі.

Електронні лікарняні намагалися впровадити 10 років. І нарешті ми зробили цей найважливіший крок до початку режиму paperless в медицині ".

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що з 1 жовтня лікарняні будуть оформляти тільки в електронному форматі. Дані вносять в електронну систему охорони здоров'я.

Українська правда
Теми: МінцифриФедоровмедицина


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