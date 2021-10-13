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В Украине оформили более миллиона электронных больничных за 2 недели после запуска

Среда, 13 октября 2021, 23:41
В Украине оформили более миллиона электронных больничных за 2 недели после запуска

Врачи в Украине оформили более миллиона электронных больничных с момента их запуска – 1 октября.

Источник: вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Более миллиона электронных больничных. Именно столько документов оформили врачи спустя две недели после запуска услуги по всей стране.

Сейчас услуга особенно актуальна. Вместе с пандемией коронавируса начинаются и сезонные болезни. Очень важно разгрузить врачей, упростить получение страховых выплат и сократить контакты между людьми.

Этот результат — подтверждение, насколько украинцы хотели получить услугу в этом формате.

Электронные больничные пытались внедрить 10 лет. И наконец мы сделали этот важнейший шаг к началу режима paperless в медицине".

Напомним: Ранее сообщалось, что с 1 октября больничные будут оформлять только в электронном формате. Данные вносят в электронную систему здравоохранения.

Украинская правда

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Темы: МинцифрыФедоровмедицина
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