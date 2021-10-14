Україна — друга в Європі за добовою смертністю від COVID-19
12 жовтня у світі зафіксували 440 535 нових випадків COVID-19.
Джерело: Worldometers
Деталі: Зокрема в США – 99 775 нових хворих, в Британії – 42 776, в Туреччині – 31 248.
Крім того в Росії – 28 717 інфікувань, в Індії – 19 180.
Україна з 16 309 новими випадками на 6 місці у світі. У Європі Україна третя.
7 506 людей у світі померли за добу від коронавірусу. За цим показником Україна на 4 місці у світі і на другому в Європі.
Нагадаємо: 12 жовтня в Україні зафіксували 16 309 випадків захворювання на коронавірусну хворобу і 471 летальний випадок від неї, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 4 901 особу, одужали 6 462 особи.
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