Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украина — вторая в Европе по суточной смертности от COVID-19

Четверг, 14 октября 2021, 06:30
ФОТО: Эльдар Сарахман

12 октября в мире зафиксировали 440535 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США - 99 775 новых больных, в Великобритании - 42 776, в Турции - 31 248.

Кроме того, в России - 28 717 заражений, в Индии - 19 180.

 

Украина с 16 309 новыми случаями на 6 месте в мире. В Европе Украина третья.

7506 людей в мире умерли за сутки от коронавируса. По этому показателю Украина на 4 месте в мире и на втором в Европе.

Напомним: 12 октября в Украине зафиксировали 16 309 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 471 летальный случай от нее, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 4901 человека, выздоровели 6462 человека.

Знать больше:

COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Дельта": новые симптомы, опасность и эффективность вакцин

Украинская правда
Темы: коронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

Количество смертей от Covid в Украине перевалило за 60 тысяч

Главные новости четверга и ночи: марш в Киеве, на грани "красной" зоны

Украина – 5-я в мире и 2-я в Европе по суточной смертности от COVID

Во время показа фильма о Голодоморе на центр "Мемориал" в Москве напали неизвестные

фотоПоздравление с 14 октября: на странице консульства РФ появился "список российских шпионов"

видеоЗеленский и Шефир пытались незаконно вывести активы из банка Курченко – "Схемы"

Все новости...
коронавирус
"Последний шанс": ВОЗ запускает новую группу по изучению происхождения коронавируса
Новости 13 октября: коронавирусные ограничения, "открытое небо" в действии
НАБУ закрыло дело о закупке вакцин во времена Степанова
Последние новости
08:59
Полиция Норвегии рассматривает как теракт убийство из лука 5 человек
08:44
Молдова ратифицировала Стамбульскую конвенцию
08:18
Количество смертей от Covid в Украине перевалило за 60 тысяч
08:00
Главные новости четверга и ночи: марш в Киеве, на грани "красной" зоны
07:27
Оккупанты провоцируют ответный огонь – штаб ООС
06:36
Украина – 5-я в мире и 2-я в Европе по суточной смертности от COVID
05:45
Сидней отменит обязательный карантин для иностранных туристов
04:37
Экс-президента США Билла Клинтона госпитализировали
03:57
Англия упрощает въезд туристам
02:58
В США отзывают ковид-тесты, которые могут дать ложный положительный результат
Все новости...