Украина — вторая в Европе по суточной смертности от COVID-19

12 октября в мире зафиксировали 440535 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США - 99 775 новых больных, в Великобритании - 42 776, в Турции - 31 248.

Кроме того, в России - 28 717 заражений, в Индии - 19 180.

Украина с 16 309 новыми случаями на 6 месте в мире. В Европе Украина третья.

7506 людей в мире умерли за сутки от коронавируса. По этому показателю Украина на 4 месте в мире и на втором в Европе.

Напомним: 12 октября в Украине зафиксировали 16 309 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 471 летальный случай от нее, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 4901 человека, выздоровели 6462 человека.

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