Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина — вторая в Европе по суточной смертности от COVID-19

Четверг, 14 октября 2021, 06:30
Украина — вторая в Европе по суточной смертности от COVID-19
ФОТО: Эльдар Сарахман

12 октября в мире зафиксировали 440535 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США - 99 775 новых больных, в Великобритании - 42 776, в Турции - 31 248.

Кроме того, в России - 28 717 заражений, в Индии - 19 180.

 

Украина с 16 309 новыми случаями на 6 месте в мире. В Европе Украина третья.

7506 людей в мире умерли за сутки от коронавируса. По этому показателю Украина на 4 месте в мире и на втором в Европе.

Напомним: 12 октября в Украине зафиксировали 16 309 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 471 летальный случай от нее, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 4901 человека, выздоровели 6462 человека.

Знать больше:

COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Дельта": новые симптомы, опасность и эффективность вакцин

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
12:50
Погода на среду: будет облачно с прояснениями, местами дождь
12:49
Действительно ли обезжиренные молочные продукты более полезны для здоровья – объясняют ученые
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
11:59
Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:51
В Харьковской области из-за обстрелов 1 человек погиб и 1 человек был травмирован
Все новости...
Реклама: