Україна наблизилася до антирекорду смертей від Covid: за добу 471 випадок

За добу 12 жовтня в Україні зафіксували 16 309 випадків захворювання на коронавірусну хворобу і 471 летальний випадок від неї, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 4 901 особу, одужали 6 462 особи.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я і Ради нацбезпеки й оборони

Деталі: Попередній "антирекорд" був зафіксований 7 квітня цього року: за добу 6 квітня помер 481 хворий із коронавірусом. А за добу 21 квітня було 470 летальних випадків.

За останні 8 днів Covid забрав життя 2 317 жителів України.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 578 394 осіб, із них 2 304 361 особа одужала, а 59 523 особи померли.

За даними РНБО, найбільше випадків захворювання у цей вівторок зареєстрували у Харківській (1 526), Одеській (1 525), Дніпропетровській (1 344), Запорізькій (1 048) областях та в місті Київ (978).

Смертей за останню добу зафіксували найбільше у Херсонській (65), Харківській (45), Одеській (38), Лугганській (31), Дніпропетровській (30) та Сумській (27) областях.

При цьому в Україні щеплено 7 688 564 людини: першу дозу вакцини отримали 7 688 562 людини, повністю імунізовані – 6 271 274 людини

12 жовтня 152 703 людини було щеплено проти Covid-19: першу дозу вакцини отримали 79 515 людей, другу дозу – 73 188 людей.

Нагадаємо: Позначку в 54 тисячі померлих від Covid Україна перетнула 6 вересня, 55 тисяч померлих від епідемії – 21 вересня, 56 тисяч смертей – 29 вересня. Станом на 5 жовтня померлих було 57 206 осіб, вже 8 жовтня – 58 081 особа, 12 жовтня – понад 59 тисяч.

Динаміка летальних випадків прискорюється. 27 травня померлих від епідемії в Україні налічувалося 50 067 осіб,

11 жовтня Україна була на 8 місці у світі й на 4 місці в Європі за добовою кількістю хворих, а також на 4 місці у світі і на 3 місці в Європі за кількістю летальних випадків від Covid.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП