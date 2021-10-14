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У Києві більше 900 нових випадків COVID і 14 смертей

Четвер, 14 жовтня 2021, 12:27
фото Ельдара Сарахмана, УП

За минулу добу, 13 жовтня, у Києві виявили 936 підтверджених випадків COVID-19.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Померло за добу 14 хворих, госпіталізовано 75 хворих на коронавірус і 358 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями, одужали – 397 осіб.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (227), Дніпровському (166) та Деснянському (118) районах.

Серед нових хворих – 525 жінок віком від 18 до 93 років, 313 чоловіків віком від 18 до 91 року, 33 дівчинки від 3 місяців до 17 років і 65 хлопчиків від 9 місяців до 17 років.

 

Що передувало: 12 жовтня у Києві підтвердили 978 випадків захворювання на коронавірус, 19 хворих померли. 

Кличко заявив, що у столиці та Україні ситуація із розповсюдженням коронавірусу стрімко погіршується.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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