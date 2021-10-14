В Киеве более 900 новых случаев COVID и 14 смертей

За прошедшие сутки, 13 октября, в Киеве обнаружили 936 подтвержденных случаев COVID-19.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Умерло за сутки 14 больных, госпитализированы 75 больных коронавирусом и 358 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями, выздоровели – 397 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (227), Днепровском (166) и Деснянском (118) районах.

Среди новых заболевших – 525 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, 313 мужчин в возрасте от 18 до 91 года, 33 девочки от 3 месяцев до 17 лет и 65 мальчиков от 9 месяцев до 17 лет.

Что предшествовало: 12 октября в Киеве подтвердили 978 случаев заболевания коронавирусом, 19 больных умерли.

Кличко заявил, что в столице и Украине ситуация с распространением коронавируса стремительно ухудшается.

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