Аваков закликає розробити військовий сценарій повернення Криму й ОРДЛО

Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликає напрацювати сценарій звільнення окупованих територій Криму й ОРДЛО з використанням усіх сучасних форм озброєння та стратегій.

Джерело: колонка Авакова на УП

Дослівно: "Не можна розраховувати на успіх, добровільно прирікаючи себе на поразку… Відтак дивно чути від деяких армійських генералів, що Генштаб не розглядає військовий сценарій повернення окупованих територій Криму та Донбасу.

Тезу про "повернення винятково дипломатичним шляхом", панове генерали, слід залишити дипломатам. Армія зобов’язана робити свою роботу. Зокрема, і мати напрацьований сценарій звільнення захоплених агресором територій з використанням усіх сучасних форм озброєння та стратегій".

Деталі: Аваков закликає закріпити на державному рівні стратегію деокупації та реінтеграції не лише Криму, а й Донецької та Луганської областей.

За його словами, у 2018 році було прийнято таку стратегію на рівні МВС.

"Сьогодні критично необхідна Національна єдина стратегія по Криму та Донбасу, напрацювання якої – це спільна місія парламенту, президента і уряду, за тісної співпраці з громадянським суспільством та нашими міжнародними партнерами", – зазначив він.

Крім того, на думку Авакова, Україна має долучитися до формування нової безпекової стратегії ЄС.

Він зазначив, що минулого тижня у Словенії відбулася нарада 27 лідерів Євросоюзу.

"Під час зустрічі за зачиненими дверима і в умовах повної конфіденційності лідери ЄС, нарешті, досягли прогресу щодо необхідності переформатування оборонної стратегії. Напрацювання нового документа планують завершити і представити до наступного Саміту НАТО восени 2022 року в Мадриді", - пише ексміністр.

На його думку, Україна має долучитися до колективної безпеки ЄС, "наразі нехай і у позаблоковому статусі".

"Адже побудова оборонної моделі Європи без участі нашої держави – буде щонайменше неповною. В гіршому сценарії – може виявитися стратегічно помилковою", – вважає Аваков.

Що передувало: У вересні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українська влада може вдатися до військового шляху деокупації Криму і окремих районів Донбасу, але хоче уникнути масових жертв.

Довідка: Окупація Криму і частини сходу України триває понад 7 років, із 2014 року.

Росія відмовляється навіть говорити про повернення Криму під управління України, а щодо Донбасу вимагає від Києва прямих переговорів із проросійськими бойовиками і поступок їм, що вигідні РФ.