Данілов: Ми можемо повоювати за територію Криму, але...

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що українська влада може вдатися до військового шляху деокупації Криму і окремих районів Донбасу, але хоче уникнути масових жертв.

Джерело: Данілов в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Повірте, наші ЗСУ в змозі очистити територію Донецької і Луганської областей. Ми можемо повоювати за територію Криму. Але треба мати на увазі, що ми не можемо допустити, щоб десятки, сотні тисяч людей полягли під час таких військових операцій. Тому що у нас якраз є розуміння того, де є ця межа. Але це не значить, що у разі необхідності ми не будемо цим користуватися".

Деталі: Секретар РНБО нагадав, що перед зустріччю лідерів "нормандської" четвірки у Парижі в грудні 2019 року було закрите засідання РНБО, і там було затверджено п’ять сценаріїв розвитку подій.

"Зараз ми йдемо за першим сценарієм – сценарієм вирішити ці питання політико-дипломатичним шляхом. Далі будемо дивитися, що буде відбуватися", – зазначив Данілов.

"Наголошую, що, на превеликий жаль, Росія не зупиняється, не виконує жодних домовленостей, які були досягнуті, в тому числі в Парижі, щодо відкриття пунктів пропуску, щодо полегшення життя тих людей, які сьогодні перебувають в окупації", – додав він.

Нагадаємо: 23 серпня 2021 року в Києві відбувся саміт "Кримської платформи", який, за задумом української влади, запускає міжнародний формат вирішення питання деокупації Криму. У Кремлі назвали саміт "недружнім по відношенню до Росії".

Окупація Криму і частини сходу України триває понад 7 років, із 2014 року.

Росія відмовляється навіть говорити про повернення Криму під управління України, а щодо Донбасу вимагає від Києва прямих переговорів із проросійськими бойовиками і поступок їм, що вигідні РФ.